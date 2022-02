Jeans larghi: ecco i 5 outfit più trendy del momento, per tutte le età!

Chi non ama un bel paio di jeans larghi, comodi, e che ti fanno sentire bellissima! Esatto, perché è questo il potere dei jeans: un capo semplice che ti fa sentire importante! Ecco i 5 outfit adatti a tutte le età, da creare con i jeans larghi!

Jeans che passione. Possiamo avere un armadio pieno di capi di abbigliamento bellissimi, particolari e di tendenza, ma ogni qual volta ci sentiamo giù di morale va a finire che scegliamo per il nostro outfit un paio di jeans. Quante volte ci è capitato!

Ma perché ci succede questo? Probabilmente perché i jeans hanno la capacità di vestire il nostro corpo sempre al meglio, sono di tendenza, si abbinano in tantissimi modi e sono versatili.

Li puoi indossare per andare a lavoro, per uscire la sera con le amiche, oppure per fare le commissioni giornaliere. Secondo voi, quindi, di cosa parleremo in questa guida di stile targata CheDonna? Ovviamente di jeans, ma assolutamente non di quelli skinny!

Sapevate che i jeans larghi sono la tendenza del momento, super versatili e adatti a tutte le età? Ecco allora come creare 5 outfit trendy con i jeans larghi!

Skinny, boyfriend o baggy: l’importante è che siano jeans. Dopo tutto è ci sarà un motivo per cui il jeans è il capo più utilizzato in assoluto. In realtà, di motivi per indossare un jeans ce ne sono tanti, e tra questi troviamo la praticità, versatilità e la capacità che questo capo ha di farci sentire sempre a nostro agio.

Allora perché non creare degli outfit di tendenza con i jeans? Nello specifico ne creeremo 5, con il jeans più di tendenza del momento: i jeans larghi!

Jeans larghi o baggy: i 5 outfit per ogni occasione, per tutte le età!

Con i tacchi o con le sneakers, l’importante è che siano baggy!

Entriamo subito nel vivo di questa guida di stile targata CheDonna e vediamo i 5 outfit più trendy da creare con i jeans larghi:

crop top : per una passeggiata pomeridiana con le tue amiche un crop top, jeans baggy, sneakers e camicia a quadri è l’outfit che ti farà sentire cool.

: per una passeggiata pomeridiana con le tue amiche un crop top, jeans baggy, sneakers e camicia a quadri è l’outfit che ti farà sentire cool. giacca sportiva : avete presente le giacche sportive che siamo tanto abituate a vedere nei film per adolescenti? Sono di super tendenza! Ancora di più se abbinate al vostro jeans largo preferito.

: avete presente le giacche sportive che siamo tanto abituate a vedere nei film per adolescenti? Sono di super tendenza! Ancora di più se abbinate al vostro jeans largo preferito. maglia a collo alto: per un outfit più serio e da lavoro scegliete un maglioncino a collo alto, jeans largo e stivale con tacco.

per un outfit più serio e da lavoro scegliete un maglioncino a collo alto, jeans largo e stivale con tacco. blazer e corset top: cena romantica? Nessun problema. Scegliete la vostra giacca blazer preferita, abbinatela ad un top effetto corsetto, jeans larghi e tacco décolleté.

cena romantica? Nessun problema. Scegliete la vostra giacca blazer preferita, abbinatela ad un top effetto corsetto, jeans larghi e tacco décolleté. cappotto colorato e jeans larghi: ultimo, ma non per importanza, è l’outfit composto dal vostro cappotto colorato preferito, felpa, jeans larghi e sneakers colorata. Trendy per tutto il giorno!

Termina qui la guida di stile targata CheDonna sui jeans larghi e sui 5 outfit più belli di sempre.

Alla prossima guida, con tante novità in fatto di fashion, e non solo!