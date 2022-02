Problemi a digerire la cipolla cruda o cotta? Ecco i rimedi della zia

Entra in moltissimi dei nostri piatti ma non tutti la non riescono a digerire bene la cipolla. Nessun problema, ci pensa la zia con i suoi rimedi infallibili

Ci sono alimenti che fanno bene alla nostra salute, ma non tutti li digeriscono specialmente la sera. Come le cipolle che possono causare pesantezza di stomaco e per questo molti piuttosto le eliminano dalla loro alimentazione. Ma seguendo i trucchi della zia, perché tutti ne abbiamo una che la sa lunghissima in cucina, questo problema sarà superato.

Partiamo subito con un’idea di fondo: questi trucchi servono per digerire meglio la cipolla, non per eliminare il suo odore in casa e nemmeno quello nell’alito. Ma se non avete problemi di ulcera, gastrite o reflusso, la cipolla fa per voi. Ha solo bisogno di essere trattata nel modo giusto e adesso vi spieghiamo come fare.

Il metodo più efficace, con la cipolla cruda o cotta, è semplice. Affettatela e mettete tutto in una ciotola con acqua fredda o latte, cambiando il liquido dell’ammollo almeno due volte prima di consumarla.

Per facilitare la digestione della cipolla cruda, va bene anche un ammollo in acqua tiepida e aceto bianco almeno 30 minuti prima di mangiarla, In alternativa tagliatela a fettine sottilissime e mettetela in una ciotola con del ghiaccio per 10 minuti prima di mangiarla.

La cipolla trattata in tutti questi modi avrà un sapore meno intenso e più delicato, ma soprattutto non potrà causare pesantezza di stomaco.

Adesso passiamo alla cipolla cotta, l’uso più comune che facciamo un cucina. Se dovete preparare un soffritto, tritatela finemente e mettetela ad appassire con un po’ d’acqua e vino bianco, rosolandola brevemente prima di aggiungere le verdure.

Per tutte le altre preparazioni, deve essere stufata e non fritta, o ancora peggio abbrustolita. Mettetela ad appassire con un filo d’olio e un bicchierino di acqua a fiamma molto bassa, coprendola subito con il coperchio. In alternativa, la zia insegna che al posto dell’acqua potete usare un bicchierino di latte per ridurre l’acidità e quindi la pesantezza.

Ma ci sono anche altri trucchi sempre validi. Se potete, usate cipolle non troppo vecchie e tenute in casa a lungo, perché avranno un sapore più intenso. E abbinatele ad erbe aromatiche, soprattutto quelle che aiutano la digestione e il fegato, come prezzemolo, basilico, origano, e menta.