Gli amici di William tormentavano Kate: ecco cosa dicevano di lei

La madre di Kate Middleton è stata il motivo per cui la futura moglie di William veniva costantemente umiliata. Come andarono le cose?

Anche se oggi molti sembrano averlo dimenticato, Kate Middleton fu la prima sposa reale non nobile ad entrare nella Famiglia Reale inglese.

Anche se oggi siamo abituati a considerare Kate una parte integrante e insostituibile della Royal Family, molto temo fa non era affatto così.

Kate e William si conoscono da quando erano giovanissimi ed entrambi frequentavano l’università. Da allora la loro relazione ha avuto molti alti e bassi e sembrano addirittura confermate le voci per cui ad un certo punto William e Kate si sono lasciati.

A rendere difficile i rapporti tra i due innamorati fu la loro diversa estrazione sociale. William era nato e cresciuto all’interno di un ambiente chiuso, privilegiatissimo ed estremamente snob.

Al contrario, Kate era stata cresciuta da una famiglia borghese e aveva i piedi ben piantati nel mondo reale, esattamente come ora.

Pare però che Kate venisse umiliata e presa di mira dai “simpatici” amici super snob di William. Questi presunti amici arrivarono ad affermare che Kate non era adatta a diventare Regina, e non direttamente per colpa sua.

Il “problema” della madre di Kate Middleton che rischio di rovinare tutto

La madre di Kate Middleton assomiglia moltissimo a sua figlia. Oltre ad avere una fisicità molto simile a quella della figlia, per un determinato periodo di tempo la signora Middleton ha sfoggiato anche un guardaroba molto simile a quello di Kate!

Nata nel gennaio del 1955, Carole Middleton oggi ha 67 anni. Nel corso dei suoi oltre 40 anni di matrimonio con Michael Middleton, Carole ha messo al mondo tre figli: Kate, Pippa e James.

Il nome da nubile della madre di Kate è Goldsmith. Anche se negli altri paesi del mondo questo nome potrebbe non dire molto, nel Regno Unito è molto conosciuto. Il fratello di Carole, cioè lo zio di Kate, è il multimilionario Gary Goldsmith.

Nel corso della propria gioventù la madre di Kate avrebbe voluto andare al college ma la sua famiglia all’epoca non si poteva permettere le spese del College. Per questo motivo Carole frequentò la scuola statale, imparò il francese e trovò un dignitosissimo lavoro nella British Airways. In pratica, da giovane la madre di Kate Middleton faceva la hostess per la compagnia di bandiera del Regno Unito.

Proprio questo lavoro così “di basso profilo” non è mai andato troppo giù ai blasonatissimi amici di William. Coloro che gravitavano intorno al figlio di Carlo e Diana prendevano in giro Kate per il fatto che sua madre fosse così “poco regale”.

Come se non bastasse, la signora Middleton era diventata famosa a corte per utilizzare un linguaggio molto poco elegante. Pare addirittura che Carole utilizzasse la parola “WC” per indicare il bagno e la parola “sorry” per chiedere scusa! Che scandalo!

Pare anche che Kate si sentì molto isolata in quel periodo e pensò di non avere alcuna chance di entrare nel mondo a cui William apparteneva. Fortunatamente le cose non andarono affatto così.

Con il tempo William imparò a non dare ascolto alle chiacchiere, a difendere la sua futura moglie dalle malelingue e ad andare sempre più d’accordo con la suocera. Che genero perfetto!

Ti sei persa le ultime notizie sulla Famiglia Reale? Qui trovi tutti gli articoli sui Royals di Chedonna.it! Rimani informata!