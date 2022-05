Tutto pronto per il matrimonio di questo ex vippone, ormai conosciutissimo, che si sposa a luglio. Tra gli invitati ci sarà anche lei!

Siamo ormai agli sgoccioli! Questo ex super vip sta per convolare a nozze con la sua amatissima fidanzata ed è stato colto in flagrante mentre era intento a scegliere le fedi per il lieto evento, che si terrà il 3 luglio a Milano. A pizzicare il vip nella sua uscita furtiva è stato Pipol Gossip. Cosa avranno in serbo i futuri sposi per rendere davvero unico il loro giorno speciale? Per il momento, si sa solo che ci saranno ospiti di prima grandezza tra cui una nota star della tv…

Un super vip della TV è stato pizzicato in centro a Milano intento a scegliere le fedi per il suo imminente matrimonio, che avrà luogo a Milano il prossimo 3 luglio. A imbattersi del noto vip è stato Pipol Gossip, che ha subito diffuso alcune immagini su propri canali social. Inutile dire che sta crescendo a dismisura l’attesa per il lieto evento che, pare, vedrà sfilare vip di grande rilevanza come questa superstar lanciata di recente dal Grande Fratello Vip. Ecco di chi si tratta.

Ex vippone si sposa! Tra gli invitati, anche Lei

Stiamo parlando di Davide Silvestri, che Pipol ha scovato mentre era alla ricerca delle fedi per il suo imminente matrimonio con l’amata fidanzata e futura moglie Alessia Costantino.

Già dopo la fine del GF Vip, a ogni modo, Davide aveva espresso il desiderio di unirsi in matrimonio con Lilly (il soprannome di Alessia) e creare con lei una famiglia. Il matrimonio avrà luogo a Milano il 3 luglio e tra gli invitati ci saranno vip molto conosciuti come Barù (che da poco ha inaugurato il suo ristorante milanese), Katia Ricciarelli, Miriana Trevisan, Kekko dei Modà (cugino di Davide, che sarà anche il testimone dello sposo) e Jessica Selassié, l’unica delle tre sorelle principesse invitata all’evento. Silvestri ha infatti voluto sottolineare di non avere niente contro la Selassié, contrariamente a quanto affermavano le malelingue.

A dar da pensare, però, è l’inaspettata assenza nella lista degli invitati di Soleil Sorge (che ha recentemente rivelato il segreto del suo successo), con cui però l’ex gieffino aveva stretto una bella amicizia durante il reality. Sembra che i due si siano già allontanati, prendendo strade diverse una volta usciti dalla Casa. A ogni modo, la cerimonia si preannuncia ricca di colpi di scena, dato che diversi invitati proprio non si sopportano tra loro. Per esempio Katia Ricciarelli (che nel suo passato ha vissuto un vero dramma) e Jessica Selassié non hanno mai avuto buoni rapporti, tanto che la prima aveva addirittura accusato la principessa di essere una “mi**otta”. Insomma, speriamo non ci siamo voli di piatti e coltelli al pranzo nuziale!