Meghan Markle indossa la camicia a pois! Ecco come ricreare il look!

Meghan Markle avvistata con un nuovo look, ed è subito caccia allo stile! Lo stile unico della Duchessa del Sussex ha colpito ancora! Ecco la guida di stile targata CheDonna che ti mostrerà come ricreare l’outfit di Meghan in poche mosse!

Meghan Markle insieme al principe Harry sono stati avvistati al Santa Barbara Polo Club, ed è successo ciò che tutte ci aspettavamo. Cosa? Siamo rimaste folgorate dallo stile della Duchessa del Sussex. Cosa indossava Meghan Markle? E come possiamo copiarla rimanendo al passo con le tendenze senza spendere molto? Se queste sono le domande a cui vuoi cercare risposta sei sulla guida di stile giusta, perché oggi, qui su CheDonna, vedremo come realizzare dei look simili a quelli indossati da Meghan che riflettano la tua personalità!

Nessuno crea tendenza come loro, i royals. Gli, e soprattutto le, appartenenti alle famiglie reali vengono sempre presi come fonte di ispirazione nel mondo della moda. Lo stile dei royals viene dato per trendy, anche quando non lo è.

Oggi la protagonista di questa guida di stile targata CheDonna è Meghan Markle, che come ben sappiamo possiede uno stile unico che fa impazzire tutte le fashion lovers.

Ma Meghan lo ha fatto di nuovo: ha indossato un look che ha fatto letteralmente impazzire il web. Quale? Scopriamolo insieme!

Meghan Markle e il look che ha fatto impazzire il web: polka dot (o pois) blusa, pantaloncino con pinces a vita alta bianco e sling back a punta!

Quando vediamo sui social media un look che ci piace dobbiamo sempre riuscire a ricrearlo rimanendo fedeli a quello che è il nostro personale stile. Quindi prendiamo spunto, ma inseriamo sempre il nostro tocco personale!

Meghan Markle al Santa Barbara Polo Club indossava una blusa a manica lunga con base nera e pois bianchi, un pantaloncino largo con pinces sul punto vita lungo fino a sopra il ginocchio, e un paio di scarpe con il tacco sling back nere, a punta e con il tacco a spillo basso.

Come ricreare il look di Meghan?

t-shirt pois e jeans: semplice e sempre d’effetto, da chiudere con una scarpa espadrillas

semplice e sempre d’effetto, da chiudere con una scarpa espadrillas camicia pois e pantalone giallo: classico e casual, perfetto anche per l’ufficio, è l’abbinamento della fantasia a pois blu e bianca con il pantalone giallo

classico e casual, perfetto anche per l’ufficio, è l’abbinamento della fantasia a pois blu e bianca con il pantalone giallo abito pois: per le amanti dello stile anni ’50 non c’è niente di meglio dell’abito lungo base bianca con i pois neri, da chiudere con una cinta nera in vita e un sandalo nero. A proposito, Sono le scarpe preferite di Kate Middleton, e diventeranno anche le nostre!

Vi è piaciuta questa guida di stile? Allora vi do appuntamento alla prossima! Per non perdere tutte le novità in fatto di fashion, e non solo!