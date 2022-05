Innamorati a Ballando con le stelle: poi la clamorosa rottura

Negli ultimi tempi si parla sempre di loro, dopo l’amore nato a Ballando con le stelle sembra essere arrivata la svolta finale: ecco chi sono.

Ballando con le stelle è ormai da anni un appuntamento fisso nel palinsesto Rai che tiene per mesi compagnia ai telespettatori. Non solo un talent show, perché nella trasmissione condotta da Milly Carlucci i vip in gara tirano fuori tantissime emozioni. Nel programma infatti, si mettono alla prova avvicinandosi al mondo della danza, magico quanto duro allo stesso tempo.

E proprio il ballo è stato spesso galeotto, facendo avvicinare allievi e maestri grazie al feeling che si viene a creare durante lo studio di questa disciplina. Questo è esattamente ciò che è accaduto nell’ultima edizione di Ballando, quando una famosa cantante ha incontrato il suo maestro, avvicinandosi sempre più a lui. Bellissimo, occhi chiari e pieno di talento, lui è Vito Coppola ed è stato insieme a lei il vincitore. Non avete ancora capito di chi parliamo?

Vi diamo qualche indizio in più: la sua voce è una delle più belle in Italia, ha iniziato il programma con capelli cortissimi e tanta timidezza, per poi scoprire una femminilità innata. Naturalmente parliamo di Arisa e dell’amore nato proprio con il suo maestro di danza. Fin da subito è stato chiaro che tra i due era nato un legame speciale, che andava al di là della professione. Una volta finito il programma i gossip hanno iniziato a circolare su di loro, facendo emergere dettagli contrastanti che probabilmente sono arrivati ad un punto di svolta.

Il gesto di Arisa sui social, è davvero finita con Vito Coppola?

Se nella vita professionale Arisa continua a collezionare un successo dietro l’altro tra musica e tv, è la sua vita sentimentale a balzare da un giornale all’altro con un continuo ping-pong di gossip. Il rapporto con Vito Coppola è apparso da subito intenso ma allo stesso tempo contrastante. I due non hanno praticamente mai ufficializzato di essere fidanzati, eppure è diventato noto che avessero pensato addirittura di andare a convivere.

Oltre questo la cantante, che ultimamente in tv ha fatto una confessione scioccante, e il ballerino frequentavano abitualmente le rispettive case l’uno dell’altro, intrattenendosi insieme dopo le trasmissioni che li vedevano entrambi presenti, come Il cantante mascherato. Non è mancato anche qualche dettaglio più piccante: Arisa ha spesso condiviso storie su Instagram in cui passavano del tempo insieme, una in particolare li vedeva nel bagno di un hotel con accappatoio lei e asciugamano in vita lui.

Un feeling molto stretto e intimo insomma, che però negli ultimi tempi potrebbe essersi definitivamente spezzato. I follower attentissimi a cui non sfugge nulla sul web, hanno di recente fatto notare che potrebbe essere in atto un vero punto di svolta. La cantante ha infatti da poco deciso di fare “pulizia” sulla sua pagina Instagram, eliminando tutte le foto in cui era insieme al ballerino. Allo stesso tempo, la cosa che lascia più perplessi è che pare che la vincitrice di Ballando avrebbe tolto il “Segui” a Coppola, arrivando addirittura a bloccarlo. Ma cosa avrebbe spinto ad un gesto così drastico? Siamo arrivati davvero alla conclusione di questa magica storia d’amore? Aspettiamo le prossime novità!