Per una pasta ripiena perfetta evita questi errori banalissimi!

Scopri quali sono gli errori che non dovresti più fare con la pasta ripiena. Una volta appresi ed evitati i risultati saranno unici.

La pasta ripiena è una delle preparazioni più buone che ci siano. Tra quelle che fanno subito casa e che tutti amano poter gustare. Riuscire a prepararla in modo che piaccia a tutti è però tutt’altra storia.

E per farlo, è indispensabile conoscere gli errori più banali ma nei quali incorrono tutti e che invece dovrebbero essere sempre evitati. Solo evitando di compiere passi falsi, infatti, la tua pasta ripiena riuscirà alla perfezione. E tutto consentendoti di fare bella figura sia in famiglia che quando hai ospiti che desideri stupire.

Gli errori da non fare più quando prepari la pasta ripiena

Pur trattandosi di un vero e proprio piatto della tradizione, la pasta ripiena può portare in errore più facilmente di quanto si pensi.

Anche con tanto di ricetta alla mano, infatti, ci sono dei passi falsi che prima o poi abbiamo commesso tutti e che molto probabilmente ti sei trovata a fare anche tu. Passi che da oggi diventeranno solo un brutto ricordo. Una volta appresi gli errori più gravi, infatti, la tua pasta sarà semplicemente eccezionale.

Non far riposare l’impasto

Un po’ come avviene per la frolla, la pasta sfoglia, il pane e quasi tutti gli impasti importanti, la scelta di non farlo riposare è sempre errata. Questo momento serve infatti a formare la maglia glutinica e a rendere il tutto più buono. Un aspetto sul quale spesso si sorvola per via della fretta ma che invece andrebbe tenuto in alta considerazione. Solo così, infatti, sarà possibile godere di una pasta ripiena buona come la tradizione impone.

Sbagliare la consistenza del ripieno è uno degli errori della pasta ripiena

Il ripieno è uno degli elementi fondamentali della pasta ripiena e per far si che questa sia buona deve essere ben calibrato. In altre parole non deve essere troppo né poco ed è importante curarsi anche della sua umidità. Uno troppo asciutto rovinerebbe la sensazione al palato quando si mangia la pasta mentre uno troppo umido potrebbe bagnare la pasta e portarla a rompersi in cottura. Anche in questo caso, quindi, è necessario impegnarsi a fondo.

Non curarsi del brodo

Che si tratti di ravioli da cuocere con burro e salvia o di pasta ripiena da mangiare al ragù, un errore marginale ma che in alcuni casi può fare la differenza è quello di cuocere la pasta in semplice acqua. L’ideale è usare sempre del brodo vegetale. La differenza a livello di gusto si farà sentire e premierà questa scelta.

Ora che hai appreso i tre errori più gravi che fai di solito quando prepari la pasta ripiena, un po’ come avvenuto con gli errori delle melanzane ripiene, ottenerne una che sia di qualità sarà molto più semplice e ti consentirà di portare a tavola un primo piatto così buono da farti ricevere i complimenti. Gioia alla quale si unirà quella di poter gustare qualcosa di veramente buono che hai preparato tu stessa.