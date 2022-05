I capi basic di Zara sono quelli da avere e indossare tutto l’anno!

I capi basic di Zara sono quelli da avere tutto l’anno! Sono facili da utilizzare, di buona qualità e al passo con le tendenze. In più, costano pochissimo! Ecco la guida di stile targata CheDonna che ti mostrerà quali capi acquistare da Zara!

Negli ultimi anni abbiamo notato tutti un cambiamento nel mondo del fashion, che è passato da produrre collezioni semplici dai colori monocromatici a fantasie sgargianti, colori forti e modelli arzigogolati. La moda del 2022, soprattutto, è una moda ricca e divertente! Sia i capi per andare in ufficio che quelli da cerimonie, sono particolari e ricchi di dettagli. Però non dobbiamo mai dimenticare di avere nell’armadio i 4 capi basic essenziali, per realizzare al meglio tutti i nostri outfit. Quali sono questi capi? Quanto costano? E dove possiamo acquistarli? Scopriamo insieme tutto ciò che dobbiamo sapere, qui su CheDonna!

Il brand spagnolo Zara è conosciuto in tutto il mondo, per produrre abiti al passo con le tendenze, di buona qualità e a prezzi competitivi.

Ciò che molti non sanno è che Zara realizza ogni anno una linea che prende il nome di “basic”, composta da capi basici, trendy e basso costo continuativi per tutto l’anno.

I capi basici di Zara, infatti, sono quelli che servono nei guardaroba di ogni fashionista che si rispetti, perché per creare anche l’outfit più particolare abbiamo sempre bisogno di un capo basico.

Vediamo insieme quali sono i capi basic di Zara di cui abbiamo assolutamente bisogno, come abbinarli, e quanto costano!

La linea basic di Zara è semplice ma al passo con le tendenze: ecco 4 capi da avere assolutamente!

Non c’è cosa migliore nella moda di riuscire a trovare capi semplici, che vestano bene, di cui non ne puoi fare a meno. Tutti noi possediamo la maglia preferita, la giacca che ci veste bene e il jeans che non abbandoniamo mai. Per questo avere nell’armadio capi basic che ci piacciano è importantissimo!

Entriamo subito in questa guida di stile targata CheDonna e vediamo quali sono i 4 capi della collezione basic di Zara che dovremmo avere:

body scollo halter: tutte noi abbiamo bisogno di almeno un body che ci stia bene, perché può risolverci tantissime situazioni di stile. Ad esempio da Zara potete trovare il body scollatura halter, ossia all'americana, in tantissimi colori e a soli € 17,95.

pantaloni mini a campana: un altro capo che dovremmo avere nell'armadio è un bel pantalone a campana. Per il 2022 le tendenze dicono pantalone a campana si, ma corto alla caviglia. Zara ci propone un modello dal costo di € 19,95.

maglietta in cotone con spalline: le t-shirt di cotone sono il salvavita di tutte noi, che le indossiamo tutto l'anno e in tutte le occasioni. Zara ci propone un modello morbido con spalline interne. Ottimo anche come sotto giacca. Costo € 15,95.

maglietta a coste: ultima, ma non per importanza, è la maglia crop a costine. Perfetta per i pantaloni e le gonne a vita alta, sia per gli abbinamenti casual che quelli più eleganti. Disponibile in vari colori. Costo € 4,95.

Anche per oggi termina qui la guida di stile targata CheDonna più fashion del momento, che ha visto come protagonisti i capi basic di Zara.

Alla prossima guida di stile, per scoprire tutte le novità dal mondo del fashion, e non solo!