Gelato a dieta: ecco come mangiarlo senza ingrassare

Pur essendo un dessert il gelato a dieta può essere consumato a patto di farlo così: ecco come mangiarlo senza ingrassare.

Tra gli alimenti più gettonati in estate e più in generale quando fa caldo troviamo senza ombra di dubbio il gelato. Oltre che essere un gustoso dessert si può anche consumare per merenda.

Ma quando si hanno problemi con la bilancia ci si chiede se sia possibile consumare il gelato o se è meglio evitarlo. In tanti si pongono la domanda se il gelato faccia ingrassare o meno.

Scopriamo allora come mangiare il gelato a dieta senza ingrassare: ecco le dritte utili per gustarlo senza annegare nei sensi di colpa.

Ecco come mangiare il gelato a dieta

Quando arriva il caldo torna inevitabilmente anche la voglia di gelato. Fresco e gustoso piace davvero a tutti. Grandi e piccini infatti lo scelgono al posto di un classico dessert o da consumare in altri momenti della giornata.

Ma se si è a dieta si può mangiare lo stesso il gelato o è meglio evitarlo? Intanto partiamo precisando che il gelato artigianale o quello fatto in casa si compone principalmente di tre elementi ovvero latte, zucchero e uova e poi da altri ingredienti, a seconda del gusto.

Per farlo più cremoso poi spesso si aggiunge la panna che dona al gelato un sapore ancora più buono e una consistenza più che piacevole. Il gelato dunque tutto sommato può essere considerato come un alimento completo.

Spesso c’è anche chi lo sostituisce ad un pasto in estate. Ma al di là delle singole abitudini scopriamo se possiamo consumarlo a dieta e soprattutto come fare per non ingrassare.

Intanto quello che si può appurare è che il gelato non è un alimento dietetico e di sicuro non è che mangiandolo, specialmente in grandi quantità, si dimagrisca. Ma allo stesso tempo se consumato nelle giuste quantità non si deve escludere completamente dalla dieta.

Tutti potranno gustare un gradevole gelato senza sensi di colpa. A seconda del tipo di gelato che si andrà a scegliere poi cambierà anche il numero delle calorie. Nella media comunque si devono calcolare circa 200-300 calorie ogni 100 grammi di gelato.

Naturalmente la natura degli ingredienti farà la differenza. Scegliendo prodotti di qualità di sicuro potremo consumare un gelato migliore sia dal punto di vista calorico che nutrizionale.

Ovviamente un gelato alla frutta sarà meno calorico rispetto ad un gelato che contiene nocciole o altri tipi di frutta secca. Inoltre, non dimentichiamo che il gelato industriale è ricco di grassi idrogenati e additivi e dunque sarà molto meno salutare rispetto ad un gelato artigianale o fatto in casa. A livello di calorie invece siamo lì ma se si può scegliere è sempre meglio optare per un prodotto fatto con ingredienti sani e freschi.

In definitiva se non si vuole ingrassare la scelta dovrà ricadere intanto su un gelato artigianale, in secondo luogo meglio optare per un gelato alla frutta e consumarne al massimo due palline evitando cialde e biscotti vari.

Per evitare di far salire l’ago della bilancia potremo consumarlo un paio di volte alla settimana evitando di metterlo a fine pasto ma preferirlo per merenda. O altrimenti possiamo sostituirlo al pranzo aggiungendo però una fonte di fibre, come un’insalata, così da abbassare l’assorbimento degli zuccheri.

Grazie a questi pochi accorgimenti potremo gustarci un gelato senza poi annegare nei sensi di colpa.