Meghan Markle non ha scelta: spalle al muro per la tragica notizia

Meghan Markle sembra non avere più scelta: i contrasti con suo padre devono essere sanati o la Duchessa farà una pessima figura!

Fin dal momento in cui ha messo piede nella Famiglia Reale, Meghan Markle è stata molto chiara: non ha più alcuna intenzione di recuperare rapporti civili con la sua famiglia d’origine. L’unica che le sta ancora accanto è sua madre Doria Ragland.

Con suo padre e con i suoi fratellastri Meghan non ha alcuna intenzione di avere a che fare, soprattutto dopo che Samantha Markle le ha fatto causa per diffamazione. Samantha, figlia nata dal primo matrimonio del padre di Meghan, ha deciso di difendere la sua famiglia in tribunale.

La sorellastra di Meghan ha voluto dare una propria versione dei fatti per rispondere alle affermazioni dell’attrice sulla sua famiglia. In più di un’occasione infatti Meghan ha raccontato di non essere stata molto sostenuta dalla famiglia durante il suo percorso e di avere un rapporto superficiale con i suoi fratellastri.

Addirittura, Meghan e Samantha secondo Meghan sarebbero state “quasi estranee”, eppure mesi fa spuntarono fotografie che dimostravano un sincero affetto tra le due.

Tutti questi continui contrasti familiari hanno amareggiato moltissimo Thomas Markle. L’uomo ha affermato più volte di non aver mai visto i suoi nipotini, che sono sempre stati tenuti a debita distanza da lui.

I ripetuti appelli di suo padre, però, non hanno intenerito il cuore di Meghan, ma le cose cambiano: oggi l’attrice potrebbe non avere scelta.

La vita del padre di Meghan Markle è in pericolo: cosa farà la Duchessa?

È notizia estremamente recente che Thomas Markle è stato recentemente portato d’urgenza in ospedale. Ricoverato per un ictus molto grave, è stato trasportato dal Messico, dove vive, alla California.

Qui è stato ricoverato per ricevere le cure necessarie alla sua sopravvivenza. Secondo le fonti ha subito un ictus talmente forte da non essere più in grado di parlare correttamente.

Pare inoltre che il signor Markle sia costretto a scarabocchiare su un foglio per comunicare e che si trovi in condizioni davvero critiche.

A stargli vicino sono naturalmente Thomas Markle Junior e Samantha. Quest’ultima ha diffuso un messaggio via social spiegando che la sua famiglia è molto grata dei messaggi che stanno ricevendo e che stanno pregando per la salute di Thomas.

Sono già in molti a domandarsi se Meghan farà finalmente un passo di riavvicinamento verso suo padre, per tentare di risanare il loro rapporto in un momento così delicato per l’uomo.

Com’è facile immaginare i Sussex non hanno rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale in merito all’avvenimento e, se ci dovessero essere contatti tra le due famiglie, saranno sicuramente privati.

Se questi contatti non dovessero avvenire o non dovessero trapelare all’esterno, Meghan farebbe una figura terribile con l’opinione pubblica.

La Duchessa è sempre stata accusata di essere una donna poco incline al perdono e alla mediazione. Molti pensano anche che non abbia a cuore la felicità dei suoi figli e di suoi padre, dal momento che non permette loro di instaurare un vero rapporto nonno – nipoti.

Se la Duchessa dovesse trascurare suo padre per partecipare al Giubileo di Platino della Regina le cose diventerebbero ancora più pesanti per i Sussex. Meghan dimostrerebbe cioè che non le importa di suo padre ma che preferisce farsi vedere a corte accanto alla Famiglia Reale.

Cosa farà la Duchessa?