Caos dopo Amici 21: un bacio scatena la polemica

Un mistero aleggia tra gli allievi di Amici, uno di loro è stato beccato in atteggiamenti affettuosi con una ragazza, ma non è lei: di chi si tratta.

La scuola di Amici anche quest’anno è stato un vero e proprio calderone di emozioni. Come in ogni edizione e forse ancora di più, i ragazzi diventati allievi del talent show hanno tenuto banco per mesi con le loro doti artistiche ma anche con i rapporti umani. Tra di loro si sono instaurate amicizie e sono nati nuovi amori, alcuni destinati a durare ed altri meno.

Nelle ultime ore uno dei talenti, però, sarebbe stato beccato in compagnia di una ragazza con cui scambiava atteggiamenti affettuosi. Il tutto è venuto fuori involontariamente da una storia pubblicata su Instagram dalla coach Lorella Cuccarini. La maestra infatti, sul suo profilo ha condiviso un video tratto dalla festa tenutasi alla fine del programma. Al party ovviamente partecipavano tutti, o quasi, i ragazzi che hanno fatto parte dell’edizione, ma l’attenzione era focalizzata su di lui.

La sua voce ha incantato giudici e pubblico da casa, che sono rimasti ammaliati dal suo talento portandolo fino alla finalissima. Ebbene sì, l’allievo in questione è il vincitore Luigi Strangis che i fan volevano legato sentimentalmente alla ballerina Carola Puddu. Il video però, sembra parlare chiaro.

Luigi Strangis sta con un’altra? I fan spiazzati dall’accaduto

Nel video pubblicato da Lorella Cuccarini ai follower non è sfuggita una scena evidente. Subito dopo la vittoria il cantante Luigi, è stato involontariamente filmato mentre scambia delle tenerezze con una ragazza. Dalle immagini è chiaro a tutti che la persona in questione non sia però Carola Puddu, ma invece una ragazza che per il momento è rimasta misteriosa.

Ma qual è il rapporto tra il cantante e la ballerina di Amici? In realtà lui non si è mostrato molto deciso in proposito, neppure durante la recente intervista rilasciata a Verissimo da Silvia Toffanin. La conduttrice, tra le altre cose, ha interrogato Luigi sul suo sentimento per l’ex compagna di scuola, ma lui non ha mai dato una risposta definitiva. “Quel che sarà, sarà“, aveva detto molto diplomaticamente, affermando però che per il momento preferisce concentrarsi sulla sua musica ma che non sa cosa gli riserva il futuro. Nel frattempo c’è stato un importante addio alla scuola di Amici.

I fan della coppia “Caroligi” si sono immediatamente lasciati andare sul web alzando una polemica evidente. Molti credono, infatti, che il cantante abbia preso in giro la ballerina per mesi nella scuola e che il suo atteggiamento risulti abbastanza incostante. C’è dunque una nuova fidanzata nel cuore di Luigi Strangis? Per il momento nessuna notizia ufficiale, ma vi aggiorneremo con tutte le novità.