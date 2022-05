Soufflé di melanzane al formaggio, nessuno riesce e resistergli

Non importa se fa caldo, perché tutte le stagioni sono buone per mangiare un buonissimo soufflé di melanzane al formaggio

Può sembrare un controsenso preparare un piatto caldo, per di più in forno, quando la temperatura si alza. Ma se vi dicessimo che il soufflé di melanzane al formaggio è il vero secondo piatto dell’estate?

Una ricetta golosa e pronta in pochissimo temnpo, che possiamo usare per le nostra cene accompagnandola con dell’insalata oppure dei peperoni o delle zucchine grigliate. Alla base ci sono le melanzane fresche, ma anche un mix di latte ,burro, farina e un formaggio stagionato ma filante come può essere il caciocavallo. Una volta che abbiamo infilato i nostri soufflè in forno, tutto quello che dobbiamo curare è la cottura, senza mai aprire lo sportello.

Soufflé di melanzane al formaggio, anche in anticipo

Prima di passare alla ricetta vera e propria, un consiglio. Possiamo preparare questi soufflé in anticipo e tenerli in frigorifero fino al momento della cottura.

Ingredienti:

2 melanzane tonde

150 g di burro

450 g di caciocavallo

100 g di farina

1 cipolla bianca

4 bicchieri di latte

12 uova

sale q.b.

pepe q.b.

Preparazione

Spuntiamo, laviamo e asciughiamo le melanzane. Poi tagliamole a dadini abbastanza piccoli e teniamole da parte. Puliamo la cipolla e affettiamola sottilmente. Poi facciamola rosolare in una padella con 70 grammi di burro fresco.

Quando ha preso colore, aggiungiamo anche i dadini di melanzane e allunghiamo con un mestolo d’acqua. Poi lasciamo cuocere fino a quando le melanzane cominciano a disfarsi.

Intanto in un altro tegame mettiamo a scaldare il latte, poi aggiungiamo il resto del burro e le uova sbattute precedentemente insieme alla farina. Mescoliamo con cura con una frusta a mano e poi aggiungiamo il caciocavallo tagliato a cubetti.

Cuociamo fino a quando il mix a base di latte, farina e formaggi comincia ad addensarsi. A quel punto uniamo le melanzane e mescoliamo bene con la frusta a mano fino a quando gli ingredienti saranno ben amalgamati.

A quel punto prendiamo delle cocottes in ceramica oppure degli stampini. Imburriamoli velocemente e poi versiamo la base dei nostro soufflé fino a due terzi dell’altezza, perché in cottura poi gonfieranno.

Inforniamo i nostri soufflé di melanzane e formaggio in forno preriscaldato a 170° e lasciamo cuocere per circa 70 minuti. Quando sono pronti, sforniamoli e lasciamoli intiepidire prima di sformarli. Poi dobbiamo solo decidere come servirli.