Doppio addio ad Amici 21 prima della finalissima: fan increduli

Doppio addio ad Amici 21 prima della finalissima che decreterà il vincitore: i fan sono ancora increduli. Ecco chi lascia il talent.

Domenica 15 maggio, in prima serata su canale 5, in diretta, Maria De Filippi conduce la finalissima di Amici 21. Questa sera, così, si concluderà dopo otto mesi di lezioni, sfide, lacrime, emozioni e amori nati e altri mai sbocciati, la ventunesima edizione del talent show più famoso della televisione italiana. A contedersi la vittoria sono i cantanti Luigi, Alex, Sissi e Albe e i ballerini Michele e Serena.

A poche ore dalla finalissima, per i tante del talent show, tuttavia, non arrivano buone notizie. Nella prossima edizione di Amici, è probabile che il talent debba rinunciare a due grandi protagonisti.

Amici 21: lascia la ballerina più amata. Clamoroso addio anche tra gli insegnanti?

A lasciare ufficialmente la scuola di Amici 21 è Giulia Pauselli. La ballerina professionista che ha iniziato la propria carriera partecipando, come allieva, ad un’edizione del programma di Maria De Filippi, ha deciso di lasciare il talent per godersi gli ultimi mesi della gravidanza e i primi mesi di maternità. Giulia, infatti, aspetta il primo figlio dal compagno Marcello Sacchetta, anche lui ballerino professionista. Prima di Giulia, anche Marcello ha lasciato il talent show poco prima dell’edizione attualmente in corso.

“Sono felice e nostalgica allo stesso tempo, ho dedicato questi anni al mio lavoro e alla realizzazione di esso sempre più convinta di aver trovato il mio posto nel mondo. Adesso per un po’ il mio universo girerà su tutt’altro satellite senza dimenticare però che una parte di me sarà sempre qui e riconoscente per questi anni fatti di sacrifici e tanto amore per questo programma”, ha scritto su Istagram Giulia.

Tuttavia, quello della Pauselli potrebbe essere solo il primo addio ad Amici. Secondo un’indiscrezione di Amedeo Venza, infatti, a lasciare la scuola di Amici di Maria De Filippi potrebbe essere Anna Pettinelli. L’insegnante di canto potrebbe concludere la propria avventura questa sera con la finalissima e l’elezione del vincitore della ventunesima edizione.

Secondo Amedeo Venza, inoltre, a sostituire la Pettinelli potrebbe essere un ex allievo della scuola. Chi sarà? L’indiscrezione sarà confermata nei prossimi mesi? Alcuni cambiamenti tra gli insegnanti, tuttavia, non sono da escludere. Nelle precedenti edizioni, infatti, Maria De Filippi è sempre riuscita a sorprendere il pubblico con nomi nuovi.