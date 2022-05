Crema, lozione e burro corpo: scopri le differenze per scegliere bene

Non sai esattamente quali siano le differenze tra crema, lozione e burro corpo? Non ci resta che scoprirlo insieme.

L’idratazione è uno dei modi più importanti e sottovalutati per prendersi cura della pelle. Una routine di idratazione non solo mantiene la pelle luminosa, ma rallenta anche i segni dell’invecchiamento, ammorbidendo allo stesso tempo le zone ruvide, proteggendo la pelle dai danni ambientali e reintegrando l’idratazione persa durante la giornata.

Ma con tutti i prodotti presenti sul mercato, come si fa a scegliere la crema idratante giusta per sé e per la propria pelle?

Ecco le differenze tra la crema, la lozione e il burro corpo

Quando si tratta di prodotti per la cura della pelle, non esiste un prodotto uguale per tutti, quindi è importante determinare il proprio tipo di pelle e le proprie esigenze.

Per questo motivo vogliamo aiutarti elencando i vari fattori che influenzano i livelli di idratazione della pelle, oltre ovviamente alle differenze principali tra crema, lozione e burro per il corpo. Innanzitutto, cominciamo dai fattori che influenzano i livelli di idratazione della pelle. Alcuni potrebbero veramente sorprenderti.

Genetica

Come puoi ben immaginare, ognuno di noi è geneticamente predisposto a determinate cose. In alcuni casi, queste problematiche possono influenzare la salute generale della pelle. Quando il corpo funziona come dovrebbe, i geni regolano aspetti quali la produzione e il ricambio delle cellule cutanee. Tuttavia, di tanto in tanto, i geni non funzionano correttamente nella regolazione del corpo. Questo può manifestarsi con pelle secca o altre condizioni della pelle.

Abitudini di bagno

Capiamo perfettamente che una lunga doccia bollente può essere piacevole, ma non è necessariamente la cosa migliore per la pelle. Le docce e i bagni caldi possono infiammare la pelle, causare arrossamenti, prurito e privare la pelle di oli, grassi e proteine vitali.

Invece di fare una doccia o un bagno caldi, abbassa la temperatura, diminuisci il tempo di permanenza e butta via i detergenti per il corpo. Molti prodotti sono formulati con sostanze chimiche che danneggiano l’idratazione della pelle, per cui è meglio usare un gel da bagno e corpo completamente naturale o un lavaggio esfoliante e terminare con una crema idratante di alta qualità.

L’ambiente

Il luogo in cui trascorri la maggior parte del tempo gioca sicuramente un ruolo sui livelli di idratazione della tua pelle. Pensa ai mesi invernali, quando accendi il riscaldamento o l’aria condizionata: la tua pelle si secca completamente. L’idratazione con un burro per il corpo, una lozione o una crema aiuta a reintegrare l’idratazione persa a causa dei fattori ambientali e funge anche da barriera contro eventuali agenti contaminanti.

Lo stile di vita

Le scelte di vita sono importantissime per la salute generale. Per ottimizzare la luminosità della pelle, bevi molta acqua, segui una dieta equilibrata ricca di frutta e verdura, evita il fumo e l’alcol se riesci, e ovviamente fai esercizio fisico.

Ora che abbiamo stabilito i fattori che contribuiscono ai livelli di idratazione della pelle, scopriamo quali sono esattamente le differenze tra crema, lozione e burro per il corpo.

Crema per il corpo

Le creme per il corpo sono in genere più dense delle lozioni, ma non quanto i burri per il corpo, poiché sono composte da acqua e oli. Tuttavia, la differenza principale tra crema e burro per il corpo è il rapporto acqua/olio, per cui le creme sono sì emollienti, ma non idratanti ed efficaci come il burro per il corpo in sé.

Come abbiamo già detto, ognuno ha le proprie esigenze cutanee. Quali sono le tue? Se hai una pelle secca che ha bisogno di una revisione completa dell’idratazione, ti consigliamo di optare per il burro corpo rispetto alla crema.

Lozione per il corpo

La lozione per il corpo è formulata principalmente con acqua e un po’ di olio, il che la rende un’opzione adatta a quasi tutti i tipi di pelle. Se ti è capitato di fare acquisti in farmacia, avrai probabilmente notato che la maggior parte delle creme idratanti per il corpo sono lozioni.

Queste ultime non forniscono un’idratazione penetrante, quindi se hai una pelle super secca che ha bisogno di attenzioni particolari, è meglio scegliere una crema o un burro per il corpo.

Burro per il corpo

Si tratta della formulazione più densa di tutti gli idratanti per il corpo. La differenza principale tra il burro per il corpo e la lozione o la crema è che i burri possono essere formulati con un po’ d’acqua, ma molta poca. Inoltre, sono ricchi di oli e di altri ingredienti molto idratanti che dissetano la pelle e bloccano l’idratazione creando una barriera protettiva cutanea.

Se hai una pelle molto secca o semplicemente desideri fare un trattamento idratante notturno, il burro per il corpo è la scelta giusta per te.