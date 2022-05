Sono tornate le camicie anni Ottanta! Scegli la più adatta a te per l’estate

Diciamo la verità, la moda non ha visto il suo massimo splendore nell’epoca dell’edonismo sociale, dei cambiamenti politici e dei capelli gonfi -oltre che pieni di lacca – all’inverosimile. Le maglie e le camicie degli anni Ottanta però sono tornate, vediamo come portarle.

Si possono portare con una mini di jeans o aperte con sotto una canottiera attillata bianca, le camicie anni Ottanta sono un must da tenere nell’armadio e da “tirar fuori” alla giusta occasione.

Scopriamo quali comprare in caso non se ne possegga nemmeno mezza, come indossarle con stile e quando è meglio evitarle. In fondo siamo in un altro secolo ed è bene evitare gli errori – e gli eccessi – del passato.

Camicie anni Ottanta tra stravaganza ed allegria. Portiamole così!

Si parte in modo soft con la proposta di Stradivarius in vendita su Zalando a 15,99 euro. Sembra quasi un misto con i primi anni Novanta ecco perché è una scelta adatta alle neofite del genere.

Cambiando drasticamente fascia di prezzo (ma al contempo brand e texture) su Luisa ViaRoma c’è la camicia di Versace con l’iconica fantasia che ha fatto la storia della firma italiana nel mondo. Maniche lunghe, polsini definiti, bottoni nascosti e colletto a punta sono d’obbligo in un capo tipicamente “eighties”. Il prezzo è di 1350 euro.

Tornando alla normalità (costa 41,99 euro già scontata del 30%) la camicia di More & More riprende un altro grande classico del periodo ovvero i pois grandi. La base è blu notte ed i pois bianchi fanno pendant con la fascia sportiva sulle maniche. Da portare con un paio di jeans blu semplici così da non caricare troppo l’outfit.

Balmain ha invece creato una linea in edizione limitata tutta sul meraviglioso mondo Barbie, grande protagonista del decennio di cui ci occupiamo oggi. Dal costume intero sgambato rosa (930 euro) alla felpa in spugna (1900 euro) fino alla t-shirt bianca e rosa (269 euro) c’è davvero l’imbarazzo della scelta!

Riguardo al binomio di top e gonna coordinati meglio restare sul classico. Quello che va bene in un post Instagram non è sempre detto che sia l’ideale per noi nella vita reale. Il segreto è fidarci del nostro istinto e, ovviamente, dello specchio!

Silvia Zanchi