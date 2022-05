Beautiful anticipazioni: dramma senza fine per Steffy

Anticipazioni Beautiful. Nuove trame della soap americana che ci accompagnerà per tutta l’estate! Steffy non avrà mai pace…Ecco cosa succederà!

La soap opera che ci accompagna dal lontano 1990, quando è approdata per la prima volta in Italia, Beautiful torna a sorprenderci con nuove importanti anticipazioni e rivelazioni.

Con le nostre anticipazioni scoprirete novità e spoiler per le puntate in onda in Italia, su Canale 5 e anche trame, vicende e avvenimenti direttamente dalla madrepatria, l’America. Negli Usa infatti la programmazione della soap opera è un anno avanti e questo ci permette di scoprire con largo anticipo le storie dei nostri personaggi preferiti (e odiati).

Oggi vogliamo parlarvi delle anticipazioni di Beautiful sulle nuove puntate in onda questa settimana su Canale 5.

Beautiful anticipazioni estive: Vinny fuori dai giochi

Le prossime puntate in onda su Canale 5 di Beautiful creata da William J. Bell e Lee Philips Bell ci riserverà grosse sorprese. In particolare dovremmo dire addio al personaggio interpretato da Joe LoCicero, Vinny Walker.

Nelle prossime puntate di Beautiful in onda su Canale 5 si inizierà a idealizzare una storyline che accompagnerà tutti i nostri pomeriggi d’estate insieme alla soap e che porterà all’uscita di scena definitiva di Vinny Walker, l’unico amico di Thomas Forrester.

Vinny non è mai stato uno dei personaggi principali della storia eppure ha causato nei mesi diversi problemi e questioni. E’ un ragazzo molto ingenuo che ha cercato sempre, in ogni modo (anche per vie poco legali) di aiutare il suo amico di sempre Thomas.

Il suo lavoro come tecnico di laboratorio in ospedale, gli ha “permesso” di manomettere il test di paternità di Steffy e il suo secondo lavoro come spacciatore l’ha condotto a smerciare in giro roba illegale, fra cui gli oppiacei dati a Steffy in fase di guarigione dal suo problema.

Comunque sia, Vinny ha avuto un ruolo centrale nello sviluppo della narrazione e soprattutto nel triangolo amoroso che vede come protagonisti Steffy, Liam e Hope. Tutta la sua storia e le azioni che il giovane Walker ha svolto nel corso degli episodi avevano lo scopo di aiutare in qualche modo Thomas a riavvicinarsi con la ex moglie e madre di suo figlio, Hope.

Secondo le anticipazioni americane, sappiamo che tuttavia la storyline di Vinny non avrà vita lunga (come anche il suo personaggio). Una sera, dopo che Liam ha cercato in tutti i modi a riavvicinarsi ad Hope dopo averla tradita con Steffy, si metterà alla guida dell’auto del padre, Bill, che preferirà far guidare il figlio per aver bevuto un po’ troppo.

Durante il percorso, i due non si accorgeranno di aver investito “qualcosa” durante il tragitto. Dopo essersi fermati si renderanno conto che quello che hanno investito era Vinny, sbucato dal nulla.

Quando il giovane Walker esalerà l’ultimo respiro, Liam, preso dal panico, perderà i sensi e Bill prenderà in mano la situazione. L’editore, deciso ad impedire che il figlio si rovini la vita per un incidente deciderà di allontanarsi dal luogo dell’impatto senza chiamare soccorsi o autorità.