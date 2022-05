La tua mousse non si addensa come vorresti? Ecco la soluzione

Scopri come ottenere una mousse densa al punto giusto grazie ad rimedio semplice e veloce da mettere in pratica.

Se anche tu ami creme e mousse sai bene quanto la loro consistenza sia la parte più importante. Affinché sia buona, una mousse deve infatti essere cremosa al punto giusto, non troppo solida ma neppure liquida. Eppure, prepararla non è sempre così semplice.

A volte, infatti, può capitare che una mousse si riveli troppo liquida. Un problema sia se si desidera gustarla da sola che se si intende inserirla all’interno di un dolce. Oggi, quindi, ti sveleremo come rimediare nel caso di una mousse che fa fatica ad addensarsi. La soluzione è infatti molto più semplice di quanto pensi.

Mousse che non si addensa: ecco la soluzione

Trovarsi alle prese con una mousse che non si addensa e che, ancor peggio, risulta liquida, può essere un grande problema. Ciò può verificarsi quando si sbagliano i tempi o si commette qualche errore nelle dosi degli ingredienti.

Anche il mancato riposo in frigorifero può fare la differenza, sebbene la cosa migliore sia sempre quella di partire nel modo giusto al fine di ottenere una mousse cremosa al punto giusto. Come fare, quindi, davanti ad una mousse che mentre si cuoce si rivela acquosa?

Per addensarla basta aggiungere dell’amido di riso. Questo, infatti, pur mantenendola leggera, ha la particolarità di accelerarne l’addensamento, mantenendola più cremosa che mai e tutto senza che venga compromesso il sapore.

L’amido di riso è infatti un addensante naturale impalpabile e insapore. Perfetto per questo genere di preparazioni e l’ideale per una mousse dal sapore delicato e che pertanto si teme di poter rovinare.

In alternativa, se proprio non si ha modo di procurarsi l’amido si può ovviare con della farina di riso o con quella bianca. Queste ultime, però, dovranno essere setacciate con cura in modo da evitare la formazione di grumi.

Una soluzione sicuramente più semplice di quella a cui avevi pensato e che, come avvenuto con i trucchi per rimediare al pan di spagna asciutto, ti consentirà di godere a pieno della tua mousse e di rendere i tuoi dolci sempre più saporiti e piacevoli da gustare. La scelta perfetta di cui da oggi in poi non dovrai più dimenticarti.