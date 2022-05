Karina Cascella ha recentemente fatto una sfuriata su Instagram che ha gelato tutti. Ecco a cosa è dovuta.

Karina Cascella si è espressa con parole molto forti in un post su Instagram dopo aver subito un vero affronto che proprio non ha digerito. D’altronde, quando si è un personaggio noto nel mondo dello spettacolo, è naturale essere oggetto di continui attacchi e malelingue di ogni tipo. Contrariamente ad altri, però, la Cascella non ha voluto chiudere un occhio e ha espresso con fervore la sua opinione sulle fake news e sull’accanimento mediatico. Ecco cosa ha detto.

La Cascella è uno dei personaggi televisivi più conosciuti in Italia, grazie al suo fascino indiscutibile e ai suoi magnetici occhi azzurri. È anche molto apprezzata per il suo carattere forte e per non avere peli sulla lingua, soprattutto se si tratta della sua reputazione. Karina, che ultimamente si sta dedicando alla gestione di un ristorante insieme al compagno, ha fatto di recente alcune dichiarazioni che hanno fatto scatenare le solite malelingue. E la sua risposta non di è fatta attendere.

Karina Cascella, la sfuriata sui social che lascia senza parole

La Cascella non ha potuto trattenersi e si è sfogata su Instagram dopo l’ennesimo attacco senza fondamento sa parte dei giornali, rei di aver travisato completamente le sue parole pronunciate in una recente intervista.

Da circa un anno Karina Cascella e il compagno Max Colombo gestiscono a Bergamo un ristorante di cucina argentina molto frequentato dai vip, che con la pandemia ha passato momenti difficili. Durante un’intervista a Nuovo, la Cascella ha espresso la sua preoccupazione riguardo la difficoltà di trovare personale per il ristorante dopo la fase più acuta della pandemia. Alcuni giornali online, però, hanno riportato citazioni della Cascella del tutto errate, che ne hanno infangato la reputazione. Uno di essi ha scritto nel titolo: “Karina disperata, fa un appello ‘aiutatemi vi prego non riesco a sopravvivere‘”, dichiarando che l’ex showgirl si è trovata costretta a svolgere più mansioni per rimediare alla mancanza di personale.

“Qui si raggiunge e si tocca il fondo e il limite della pazzia”, ha scritto Cascella su Instagram. “Mi ha chiamato un giornale e loro non c’entrano nulla. Dei siti hanno preso un pezzo della mia intervista e hanno scritto falsità. Il settimanale mi ha fatto domande sul periodo complicato e la ristorazione. Io ho detto che ad oggi si fa fatica a trovare personale di sala e cucina. Io ho detto ‘sì il periodo è difficile per la ricerca del personale, mettici anche il reddito di cittadinanza e la cosa diventa più complessa”. Più o meno lo stesso problema lamentato da Flavio Briatore (che ha recentemente fatto flop con la sua pizzeria).

Karina si è poi scagliata contro alcuni giornalisti, che sembra non riescano a resistere dal pubblicare falsità sui personaggi dello spettacolo. “Una miriade di siti incompetenti e capre, perché gli uomini veri non scrivono quegli articoli”, ha asserito l’imprenditrice. “Hanno scritto ‘Karina Cascella chiede aiuto, aiutatemi non posso più sopravvivere’. Voi adesso ditemi se sono pazza o se dalle mie parole si può dedurre che io abbia chiesto aiuto perché non riesco a sopravvivere. Ma come ca**o state? Uno dei titoli è proprio ‘Karina: AIUTATEMI VI PREGO’ scritto in maiuscolo rosso. Mi dispiace anche dire che non rilascerò mai più alcuna dichiarazione pubblica visto che purtroppo ci sono queste capre in giro, che saranno denunciati tutti, lo voglio dire e lo sottolineo”. Insomma, una situazione davvero spinosa che ha subito fatto discutere i fan online e che promette di fare discutere molto in futuro.