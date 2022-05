Proposta bollente per Tina Cipollari? Il messaggio arriva proprio da lui

Proposta bollente per Tina Cipollari protagonista di accese discussioni a Uomini e Donne? Il messaggio arriva proprio da lui!

Proposta particolare per Tina Cipollari da parte di uno dei cavalieri più discussi del trono over di Uomini e Donne? Da anni protagonista indiscussa del programma di Maria De Filippi, la bionda opinionista, nella stagione in corso e che si concluderà mercoledì 1 giugno, ha discusso con tantissimi protagonisti del trono over. Se, in passato, infatti, litigava soprattutto con Gemma Galgani, quest’anno sono state diverse le discussioni che ha avuto con altre dame, ma anche con cavalieri.

Nell’ultima settimana, la Cipollari ha discusso tantissimo con uno dei nuovi cavalieri del trono over e proprio da questo cavaliere arriva una proposta per la bionda opinionista.

Tina Cipollari, la proposta di Fabio Nova dopo i litigi a Uomini e Donne

Nel parterre del trono over di Uomini e Donne è arrivato Fabio Nova, un cavaliere milanese che, dopo aver lavorato per trent’anni come fotografo di moda, oggi vive tra l’Italia e il Brasile. Single e alla ricerca dell’amore, ha deciso di mettersi in gioco partecipando al programma di Maria De Filippi dove, sin dal giorno della presentazione, si è scontrato con Tina che non ha gradito alcune dichiarazioni di Fabio.

Parlando delle donne e delle sue ex compagne, Fabio ha dichiarato: “Sono un po’ viziato perché per 35 anni ho fatto questo lavoro, il fotografo. Se ti abitui ad un ambiente, ci lavori, non vedi altra gente. Sei abituato a vivere in un ambiente diverso da quello normale, a livello estetico. Ho conosciuto modelle stupende e sentendole parlare non ci saresti uscito neanche a bere caffè. Le batoste più brutte della mia vita le ho prese da un mezzo ce**o”.

Dopo tali dichiarazioni, tra Tina e Fabio, in ogni puntata, ci sono state discussioni, ma dalle pagine di Uomini e Donne Magazine, il nuovo cavaliere del trono over spiazza e lancia un messaggio alla stessa Cipollari che, dietro le quinte di Uomini e Donne fa sempre una cosa:

“Sicuramente un incontro privato (ride ndr.), potremmo anche farci un aperitivo o una cena, penso che sarebbe divertente. Mi sembra una persona molto simpatica, saghe e brillante: dobbiamo solo aggiustare il rito e mettere da parte gli scambi di offese. Forse anche un ring sarebbe una cornica adatta a un nostro incontro, ma sicuramente vincerebbe lei: mi do subito per perdente”.

Tina accetterà la proposta di Fabio Nova?