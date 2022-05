Il bianco e il nero sono i colori delle Regine! Stessa scelta, prezzi diversi!

Il Bianco e il nero sono i colori più indossati e amati dalle regine nel 2022. Kate Middleton e Letizia Ortiz hanno scelto di indossare il look bicolor composto da queste due tonalità in occasioni molto importanti. Ma la differenza fondamentale sta nel prezzo!

Le regine sono le vere IT girls del momento. I loro look sono i più discussi del momento e tutte vogliono rubare un pizzico della loro eleganza. Le due regine (o future) più amate del momento dal punto di vista dello stile sono senza dubbio Kate Middleton e Letizia Ortiz di Spagna. Le due hanno un modo di concepire la moda diverso, ma Kate e Letizia hanno recentemente fatto una scelta simile, indossando look dagli stessi colori. Ma la differenza era sostanziale! Scopriamo insieme tutti i segreti dietro ai look di Kate Middleton e Letizia Ortiz e vediamo perché il bianco e nero sono i colori più amati dalle regine!

Sappiamo bene che le regine devono presenziare a moltissimi impegni formali, ricevimenti e quant’altro, e i loro look devono sempre essere adatti alle occasioni. Quando invece poi le regine si mostrano a eventi mondani sfilando sui red carpet tutto diventa più glamour.

Oggi in questa guida di stile targata CheDonna metteremo a confronto due regine (una lo è l’altra quasi) e il loro amore per i look in bianco e nero, che scelgono gli stessi colori per i loro outfit ma in maniera completamente diversa.

Il bianco e nero è la scelta di Kate Middleton e Letizia Ortiz. Una sceglie Roland Mouret, l’altra invece il low-cost Mango!

In due occasioni molto diverse ma con poca distanza l’una dall’altra, Kate Middleton e Letizia Ortiz hanno mostrato dei look che presentavano delle somiglianze. Sicuramente il colore scelto, bianco e nero, ma anche l’eleganza e la semplicità che trapelava attraverso gli abiti. Un’altra differenza però è stata sostanziale.

Letizia Ortiz è stata protagonista di una vicenda di stile che ha fatto discutere tutta l’Europa a causa di un vestito. Durante la cerimonia del Royal Board on Disability Council, la regina di Spagna ha indossato un abito midi bianco e nero di Mango, costo € 59,90. L’incidente è avvenuto quando Letizia ha premiato la professoressa Immaculada Vivas Teson, la quale indossava lo stesso abito low-cost. A proposito, Letizia Oriz protagonista di un incidete fashion!

Invece Kate Middleton ha ammaliato tutti presenziando alla premiere del film Top Gun: Maverick con Tom Cruise al Festival Di Cannes. La futura regina d’Inghilterra, invece, ha indossato un abito lungo a sirena nero con scollatura bianca di Roland Mouret, molto più costoso di quello indossato dalla regina di Spagna. Non solo, Kate Middleton ha anche apportato delle modifiche all’abito per donargli un tocco più elegante, in quanto l’abito originale presentava un velo nero che mostrava in trasparenza tutta la schiena.

Insomma, è chiaro che il bianco e nero sarà il nuovo abbinamento elegante scelto dai royals, ma ognuno continuerà a farlo in modo proprio!

