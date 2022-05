Letizia Ortiz protagonista di un incidente fashion! Ecco cos’è accaduto!

La regina consorte di Spagna, Letizia Ortiz, è sulla bocca di tutti a causa di un incidente fashion! Cosa sarà mai accaduto? E come avrà reagito la regina? Scopriamo tutti i segreti su questa guida di stile targata CheDonna!

Tutte noi siamo inciampate almeno una volta nella vita in un incidente fashion: pantaloni che si strappano sulle cuciture, camicie troppo trasparenti o abiti con il cartellino attaccato. Tutti incidenti abbastanza comuni, che però quando avvengono ci mettono in una condizione di imbarazzo! Ma una cosa è certa: nessuno è immune dall’incidente fashion, nemmeno i reali! Infatti la protagonista di questa guida di stile targata CheDonna è la regina consorte di Spagna Letizia Ortiz, che è stata la protagonista di un recente incidente fashion!

Siamo oramai abituate alle notizie riguardanti le famiglie reali e i loro outfit indossati durante le varie cerimonie formali e non. Pensiamo ad esempio a Kate Middleton: da quando la duchessa di Cambridge ha sposato il principe William il suo stile è diventato tra i più amati dalle fashion lovers, e se prima ci stupivamo del fatto che spesso indossasse abiti di brand low-cost, adesso lo consideriamo come un atto di fashion normale.

Ma quando si tratta di royal family lo scandalo, o il divertimento, è sempre alle porte. Infatti un’altra appartenente dell’aristocrazia è stata al centro di un gossip in materia di fashion! Letizia Ortiz, regina di Spagna e moglie del re di Spagna Filippo VI è stata recentemente protagonista di un “incidente fashion” che ha fatto sorridere tutti!

Letizia Ortiz regina di Spagna indossa lo stesso abito low-cost di un’altra ospite durante la 30esima edizione del Royal Board on Disability Council!

Se c’è una cosa che imbarazza noi donne ad una festa è indossare lo stesso abito di qualcun’altro. Ma quando si tratta di royal family, quello che può essere un incidente fashion diventa in un attimo fatto di gossip!

La regina di Spagna Letizia Ortiz ha presenziato la 30esima edizione del Royal Board on Disability Council, e durante la premiazione di Inmaculada Vivas Teson, professoressa di dirtto civile dell’Università di Siviglia, le due donne si sono rese conte di indossare lo stesso abito.

Nello specifico l’abito in questione è del brand Mango: un abito midi bianco e nero con cintura in vita, dal costo di € 59,95 (sul sito italiano di Mango).

Le due donne si sono strette in un abbraccio e hanno fatto una gran bella risata quando si sono rese conto di indossare lo stesso abito. Sportività e solidarietà femminile!

