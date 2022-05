Hai sempre voglia di dolci? Combattila con questi spuntini freschi e light

Scopri quali sono gli spuntini freschi e light perfetti per superare la voglia di dolce anche nelle giornate più calde.

L’arrivo dell’estate rende tutti un po’ più pigri e desiderosi di rinfrescarsi con qualcosa di buono. Un desiderio che quando si è a dieta può risultare davvero difficile da assecondare. Sopratutto se la voglia è quella di gustarsi gelati, granite e cibi noti per essere nemici della dieta.

Per fortuna, ci sono diverse astuzie che si possono mettere in atto in tal senso e che con un po’ di fantasia rappresenteranno degli spuntini perfetti e prettamente estivi. Ecco, quindi, quali scegliere per vivere al meglio l’estate, senza rinunciare al dolce e godendo a pieno di spuntini che non compromettano la linea.

Spuntini freschi, light e perfetti per la tua dieta

Trovare degli spuntini che siano in grado di placare la tua voglia di dolce è un buon modo per sentirti appagata e non correre il rischio di prendere peso.

Un modo per affrontare e superare la dieta in modo ottimale e tutto senza dover rinunciare al gusto. Ciò che conta è inserire gli stessi all’interno di un’alimentazione sana e bilanciata.

Yogurt greco con frutta fresca e secca

Iniziamo con uno degli spuntini più leggeri e semplici da preparare. Lo yogurt greco in tal senso è un alimento che grazie alle tante proteine si rivela in grado di placare la fame. Arricchirlo con frutti dolci come la banana, e con frutta secca per dare un tocco di croccantezza, renderà lo spuntino più saporito. E per lenire la voglia di dolce potresti aggiungere una spolverata di cannella. Il sapore, in questo modo sarà ancora più gradevole.

La crema di ricotta

Anche la ricotta si rivela un ottimo spuntino. Magra quanto basta per essere consumata a dieta è anche ricca di proteina e con grassi che non ostacolano in dimagrimento. Consumarla con un pizzico di dolcificante o di miele (va bene anche la banana schiacciata), la renderà ancora più buona. Ottima sia da sola che con della granella di pistacchio, se conservata in frigo fino al momento del consumo sarà fresca al punto giusto per soddisfarti in ogni momento della giornata.

Il budino light è uno degli spuntini freschi e light più golosi

Preparare un budino con del dolcificante e dell’agar agar è un ottimo modo per poter contare su uno spuntino leggero, fresco al punto giusto e dolce come non mai. Un dolce leggero che si prepara in poco tempo e che si può conservare in frigo in modo da averlo sempre pronto all’occorrenza. Ottimo sia come spuntino di metà mattina, si rivela perfetto al pomeriggio e più goloso che mai dopo cena. Una volta provato, non vorrai più farne a meno.

Il gelo di mellone

Se si parla di spuntini dolci e golosi non si può non citare il gelo di anguria che, anche se non tutti lo sanno, si può realizzare anche in versione light. Farlo ti consentirà più che mai di godere a pieno di un dolcetto leggero e goloso. Uno di quelli che potrai condividere anche con gli amici. La sua bontà è infatti tale da renderlo la risposta giusta ad ogni tuo bisogno di dolcezza.

Il ghiacciolo alla frutta

Hai presente quelle volte in cui pur non avendo fame senti il bisogno di qualcosa di dolce? Un ghiacciolo senza zucchero può infatti soddisfarti al punto giusto senza appesantirti e, sopratutto, senza attentare alla tua vita. Uno spuntino ideale e perfetto da gustare in ogni momento della tua giornata. Senza contare che oltre ad essere buono è altamente rinfrescante ed in grado di alleviare la sensazione di caldo.

Questi spuntini sono solo alcuni dei tanti che potrai gustare senza sensi di colpa e godendo sia della loro dolcezza che della freschezza che portano. Con un po’ di fantasia potrai ottenerne degli altri, come un budino light al limone o una crema di ricotta al cacao. A volte, basta la più piccola variazione per ottenere un risultato incredibile. Cosa che ti farà pesare molto meno la dieta rendendola molto più piacevole.