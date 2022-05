Francesca Chillemi svela tutto: la notizia che i fan aspettavano

Una notizia attesissima dai telespettatori arriva direttamente da Francesca Chillemi, l’attrice svela tutte le novità della serie.

Sono tantissimi gli italiani che nel corso di questi anni si sono appassionati alle vicende di Che Dio ci aiuti. Una fiction targata Rai che è diventata ormai un cult, visto che le storie e le disavventure di Suon Angela e Suor Costanza sono un divertimento continuo. Sono stati tanti i personaggi che hanno fatto il loro via vai nella serie, ma alcuni sono d’eccezione.

Parliamo ad esempio proprio delle protagoniste, interpretate rispettivamente da Elena Sofia Ricci e Valeria Fabrizi nei panni della severa (ma anche molto dolce) Madre Superiora. Entrambe le donne sono state fino ad ora i punti cardini della fiction, visto che i vari giovani che passano dal convitto chiedono il loro aiuto prezioso per risolvere i vari problemi che li affliggono. Un’altra presenza amatissima è stata però anche Francesca Chillemi che ha rivestito i panni di Azzurra.

Se ricordate bene, nell’ultima stagione la giovane ex viziata e fashion addicted, aveva deciso di diventare una novizia. Pare che ci siano delle grandissime novità in arrivo per la prossima serie, le cui riprese dovrebbero iniziare proprio in questi giorni. A rivelare qualcosa in più è stata proprio l’ex Miss Italia, che in una recente intervista ha raccontato le sue impressioni sul copione.

“Sono molto divertenti”, le dichiarazioni di Francesca Chillemi su Che Dio ci aiuti 7

Un periodo pienissimo dal punto di vista professionale per Francesca Chillemi, che nella prossima stagione televisiva debutterà anche in una nuova fiction Mediaset. Viola come il mare partirà infatti in autunno e vedrà protagonista proprio la bella attrice in compagnia di Can Yaman. Che novità ci sono invece in vista a Che Dio ci aiuti? Azzurra sarà una protagonista assoluta.

Dalle indiscrezioni che arrivano sulla prossima serie pronta per essere registrata, sembra proprio che le due suore principali tenderanno ad avere un ruolo più marginale. Suor Angela avrebbe dunque meno spazio, su volontà di Elena Sofia Ricci che vorrebbe utilizzare il suo tempo per dividerlo con altri impegni professionali. Stessa cosa vale anche per Suor Costanza che lascerà molto più spazio proprio a lei.

Quello che si viene a sapere è dunque che la trama potrebbe subire delle grandi rivoluzioni: Azzurra diventerà il personaggio di punta della serie, insieme ad Emiliano, interpretato dall’attore Pierpaolo Spollon già comparso nella precedente stagione nei panni di uno psicologo. Nel frattempo, Francesca Chillemi che si tiene sempre in forma grazie anche alla sua dieta, è più energica che mai e pronta ad iniziare le riprese.

In una recente intervista l’attrice ha spoilerato qualcosa sul copione di Che Dio ci aiuti 7, affermando “Ho già letto un po’ di copioni e sono molto divertenti“. Una notizia, in realtà, che già ci aspettavamo considerando che la fiction di Rai Uno è sempre stata puntata al sorriso, merito anche della Miss. La Chillemi ha dichiarato anche di non sentirsi completamente nei suoi panni nel ruolo di Azzurra, forse diversa caratterialmente da lei. Allo stesso tempo però, è legatissima al personaggio e lo interpreta sempre con molta felicità.