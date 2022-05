Test: troverai l’anima gemella? Questa decisione potrebbe cambiarti la vita

Questo test potrebbe seriamente cambiarti la vita, aprendoti gli occhi sulle persone che ti circondano. Basterà prendere una decisione

La ricerca dell’anima gemella è un’attività che tantissime persone rincorrono per tutta la vita. C’è chi riesce veramente a trovarla, chi si illude di averlo fatto, chi ci rinuncia e chi non ha nessuna intenzione di farlo, perché ritiene di stare meglio senza nessuno accanto. Sono scelte libere, ognuno fa ciò che vuole. Ma come facciamo a capire qual è il modo per trovare l’anima gemella? Esiste un manuale?

Ovviamente no ma è possibile ottenere un piccolo aiuto. È proprio ciò che proveremo a fare attraverso questo test. In base alla decisione che prenderai sarà possibile comprendere la direzione che sta prendendo la tua vita, soprattutto dal punto di vista sentimentale. La tua personalità indirizzerà la scelta che farai, l’importante è che tu ti faccia guidare dall’istinto, senza pensarci troppo.

Questo test non ha alcuna validità scientifica e non si basa su alcuna teoria. Si tratta soltanto di un piccolo intrattenimento per le nostre lettrici ed i nostri lettori. Adesso guarda con attenzione l’immagine in alto, abbiamo quattro tipi di fiori: una rosa rossa, dei tulipani, una viola e un quadrifoglio. Quale preferisci? Fai la tua scelta e poi scorri il testo, alla ricerca del profilo abbinato al tuo fiore. Potrai scoprire in che modo potrai trovare la tua anima gemella.

I profili del test

Rosa rossa: sei una persona che ama vivere tutte le esperienze fino in fondo. Non vuoi tutto e subito, sai aspettare, anche se la tua pazienza ha un limite. La tua anima gemella deve essere una persona in grado di stimolarti senza esagerare. Vuoi accanto una persona pacata, possibilmente con qualche anno in più. L’incontro con l’anima gemella arriverà quando sarai veramente pronta e avrai sgombrato la mente da presenze provenienti dal passato.