“Vi dico chi è davvero Luca Argentero”: l’ex gieffino spara a zero sull’attore

Luca Argentero è stato protagonista di alcune pesanti accuse mosse da un suo ex compagno di viaggio al Grande Fratello: come reagirà l’attore di fronte a tutto ciò?

Luca Argentero è senza dubbio uno degli attori più amati dal pubblico italiano, che di recente ha avuto modo di apprezzarlo nella nuova fiction di successo Rai Doc – nelle tue mani.

I suoi fedeli sostenitori, però, ricorderanno bene che il bravo e bello attore ha mosso i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo prendendo parte ad una delle prime edizioni del Grande Fratello. Da quel momento la sua strada è stata tutta in salita ed ha avuto modo di potersi mettere sempre in gioco, sperimentando anche ruoli diversi come ad esempio quello di giudice ad Amici di Maria De Filippi.

Nelle scorse ore però il suo nome è tornato nel mondo della cronaca rosa e no, la sua vita sentimentale non ha nulla a che fare con la notizia che lo riguarda. Un suo ex compagno di viaggio, durante il corso di un’intervista rilasciata a Il Corriere del Veneto, ha deciso di venire allo scoperto e ha rilasciato alcune dichiarazioni non proprio carine nei suoi confronti. Di chi stiamo parlando?

Fedro Francioni, che spesso è stato ospite dei salotti televisivi di Barbara d’Urso. Fedro ha sparato a zero su Luca Argentero, muovendo nei suoi confronti accusi piuttosto pesanti.

Fedro Francioni spara a zero su Luca Argentero: l’amara confessione spiazza

Fedro Francioni non ha condiviso con Luca Argentero soltanto l’esperienza al Grande Fratello, doveva aveva trovato anche l’amore al fianco di Lei, ma anche il dopo nella vita reale.

L’ex concorrente ha rivelato che per un tempo hanno vissuto anche insieme e che avevano un rapporto molto stretto, quasi come se fossero due fratelli ma di punto in bianco tutto sarebbe cambiato ed oggi avrebbero perso ogni contatto.

“Quando sento questo nome per me è come mettere il dito in una piaga“ ha ammesso a brucia pelo non appena gli è stato fatto il nome dell’attore durante il corso della recente intervista. “Io e lui eravamo praticamente fratelli, sia dentro che fuori la Casa” ha poi iniziato a raccontare senza troppi giri di parole.

“Abbiamo condiviso tantissime esperienze, abbiamo anche condiviso lo stesso appartamento. Poi col tempo si è rivelato diverso, un opportunista“ ha poi aggiunto amareggiato. “Abbiamo litigato e non ci vediamo più. Per me lui è stato una grandissima delusione“ ha poi concluso lasciando decisamente poco spazio all’immaginazione su come sono oggi i loro attuali rapporti.

Fredo Francioni ha sparato a zero su Luca Argentero rivelando alcuni retroscena sul loro rapporto di cui il pubblico non era a conoscenza, ma come reagirà l’attore? Sceglierà di replicare oppure no di fronte a queste dichiarazioni?