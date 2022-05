Damiano David e Giorgia Soleri infiammano il web: temperatura bollente

Damiano David e la sua compagna Giorgia Soleri hanno infiammato il web come soltanto loro sanno fare con uno scatto che ha tolto il fiato ai fan dei Maneskin.

Damiano David è senza dubbio uno degli artisti più apprezzati del momento. Il suo percorso artistico, insieme ai Maneskin, è partito dalle strade di Roma fino ad arrivare ai più grandi palcoscenici di tutto il mondo.

Basti soltanto pensare che non solo sono stati la prima rock band a vincere il Festival di Sanremo, ma anche tra i pochissimi italiani ad essere apprezzati in tutto il mondo ed ad aver portato a casa il primo posto all’Eurovision Song Contest. Insomma, una carriera artistica di tutto rispetto soprattutto se si considera la loro giovanissima età.

Il leader della band viene però apprezzato dagli utenti della rete non solo per le sue doti artistiche, ma anche umane. Ha affascinato l’amore che prova nei confronti della compagna Giorgia Soleri e proprio quest’ultima, nelle scorse ore, ha attirato tutta la loro attenzione pubblicando una vecchia foto con Damiano David che ha infiammato tutti i loro animi. I due sono bellissimi ed innamoratissimi l’uno dell’altro.

Giorgia Soleri pubblica un vecchio scatto con Damiano David: web in tilt

Giorgia Soleri ha un certo seguito sul web in quanto, a differenza di molte sue colleghe, non si limita a condividere scatti bellissimi sul suo profilo Instagram lo utilizza per sensibilizzare gli utenti della rete su tematiche importanti o poche discusse, provando a normalizzare aspetti della vita che vengono ancora considerati un tabù.

Nonostante ciò, ama condividere anche alcuni scatti provenienti dal suo privato e nelle scorse ore ha lasciato di stucco gli utenti della rete pubblicando una inedita fotografia che la immortala tra le braccia di Damiano dei Maneskin, che di recente ha emozionato tutti i suoi fedeli sostenitori per l’incredibile gesto fatto nei confronti di una fan.

Manco a dirlo, la foto ha rapidamente fatto il giro del web in quanto vengono mostrati Damiano e Giorgia mentre si stringono in un bollente e tenero abbraccio, immortalato attraverso il bianco e il nero, che conferisce una maggiore atmosfera al tutto. La foto, notando il look del leader dei Maneskin, sembrerebbe risalire a molto tempo prima della loro partecipazione al Festival di Sanremo in quanto ha i capelli molto lunghi. Un look che il cantante aveva utilizzato durante i suoi esordi ad X Factor ed anche dopo, quando faceva cantare gli italiani sulle note di Torna a casa.

Giorgia Soleri e Damiano David hanno incantato il web con questo inedito scatto che li mostra abbandonanti in un bollente abbraccio che testimonia quanto sia importante e profondo il legame e il sentimento che li unisce da numerosi anni a questa parte.