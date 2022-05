Cosa fa rallentare il metabolismo? Ecco gli errori e le abitudini da evitare!

Molti non sanno che alcune azioni fanno rallentare il metabolismo: ecco gli errori da non fare per aumentarlo e dimagrire.

Per far sì che il nostro metabolismo funzioni al meglio dobbiamo assolutamente evitare alcune azioni quotidiane che molti di noi invece commettono spesso anche in maniera inconsapevole.

Il metabolismo basale, cioè quello a riposo, è l’insieme delle energie che spendiamo per mettere in moto l’organismo. Quando si è in sovrappeso è importante far aumentare il metabolismo perché in questo modo si riesce a bruciare meglio e più calorie.

Sono diversi, in ogni caso, i fattori che determinano la velocità con cui il nostro corpo brucia calorie. Tra questi troviamo età, sesso, genetica e anche le stagioni. Ad esempio in inverno il metabolismo rallenta. Scopriamo allora quali sono gli errori da evitare per non far rallentare il metabolismo.

Errori da evitare per non rallentare il metabolismo

Molto spesso sentiamo dire che non si riesce a dimagrire a causa del metabolismo lento. Un problema che affligge molte persone. Ecco perché dovremmo evitare che il nostro metabolismo si blocchi o rallenti.

Come? Semplicemente non commettendo alcuni errori che in tanti fanno anche in modo inconsapevole. Spesso infatti sono semplici azioni quotidiane, all’apparenza innocue che vanno a minare le funzionalità del nostro metabolismo. Scopriamo quali sono abitudini ed errori da evitare.

1) Diete drastiche. Quando decidiamo di metterci a dieta è opportuno consultare un nutrizionista, in questo modo non andremo incontro a regimi sbilanciati e fortemente ipocalorici. Mangiare troppo poco infatti anziché farci ottenere i benefici sperati rischia di farci riprendere il peso con gli interessi. L’organismo infatti tenderà a rallentare il metabolismo per difendersi, dunque al primo sgarro, non faremo altro che prendere ancora più peso.

2) Fare il digiuno. Non solo mangiare troppo poco, ma anche digiunare è una pratica che può far rallentare il nostro metabolismo. Se lasciamo passare troppo tempo tra un pasto e l’altro il corpo tende a diminuire il metabolismo per far fronte alla mancanza di nutrienti. Quindi come abbiamo visto è un cane che si morde la coda.

3) Bere poca acqua. L’acqua attiva la termogenesi ovvero quel processo capace di produrre calore aumentando il dispendio energetico. Per soddisfare il nostro fabbisogno è bene bere almeno due litri di acqua al giorno e introdurre anche frutta e verdura che sono ricche di acqua ma anche di antiossidanti.

4) Mangiare velocemente. Molti sono abituati ad abbuffarsi e a mangiare velocemente. Non masticando però andremo ad affaticare l’apparato digerente che dovrà mettersi ancora di più al lavoro per cercare di digerire quello che abbiamo introdotto in modo troppo rapido. In questo modo non faremo altro che rallentare anche il metabolismo.

5) Introdurre poche proteine. Se abbiamo più massa magra significa che avremo meno grasso corporeo. Essa favorisce anche un metabolismo molto più veloce. Cerchiamo allora di introdurre più proteine nella nostra dieta, così da favorire l’aumento della massa magra, ovvero i muscoli.

6) Vita sedentaria. Dobbiamo praticare attività fisica regolarmente. Non basta però solo l’attività aerobica, dovremo anche svolgere esercizi di tonificazione. In questo modo i nostri muscoli saranno sempre attivi e bruceranno di più.

7) Esagerare con gli zuccheri semplici. Evitiamo di introdurre dolci o cibi zuccherati industriali come merendine, biscotti e quant’altro. Preferiamo invece i carboidrati integrali come riso, pasta e cereali in generale. Limitiamo invece quelli con un alto indice glicemico che causano insulino-resistenza.