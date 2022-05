“Ho perso il bambino che aspettavo”: tragedia per l’amatissima cantante

By

Un momento drammatico nella vita della star mondiale: prima l’annuncio della gravidanza, poi le drammatiche parole “Ho perso il bambino”.

Se pensiamo alle pop star che hanno segnato la nostra gioventù c’è sicuramente lei, che negli anni Duemila è stata una vera e propria icona. Continua ad esserlo anche oggi in realtà, basta pensare che il suo profilo Instagram ha raggiunto 41,2 milioni di follower. Abbiamo ballato e cantato sulle sue note che sono ancora oggi dei tormentoni, ma ora la seguiamo sui social.

Finalmente le sue vicende difficili si erano placate e siamo tornati a vederla sorridere. Una donna che a 40 anni non ha mai perso lo spirito e il sorriso di quando era una ragazzina. Sul suo profilo pubblica costantemente post pieni di entusiasmo e di positività. Senza nulla di artefatto, con i capelli anche un po’ scompigliati e niente shooting professionali come le influencer più in voga.

Lei non ne ha bisogno, perché le basta un cellulare con la fotocamera ed eccola pronta a girare i suoi video virali in cui improvvisa balletti con le braccia e sfila ondeggiando con i suoi outfit fuori dal comune. In quest’ultimo periodo ci aveva anche fatto sognare grazie alle liete novelle che la riguardavano. Unita dall’amore con Sam Asghari con cui convolerà prossimamente a nozze, di dodici anni più giovane di lei, aveva da poco annunciato pubblicamente la gioia della sua terza gravidanza. Ma ora purtroppo è arrivata la brutta notizia. Parliamo di Britney Spears.

“Proveremo ad allargare la famiglia”, il drammatico annuncio di Britney Spears ai fan

Prima l’immensa gioia di una bellissima notizia: quella di essere rimasta incinta per la terza volta. Britney l’aveva annunciato proprio sul suo profilo Instagram spiegando quanto entusiasmo avesse scatenato in lei e nel fidanzato il lieto evento. Sempre tramite i social però, una delle nostre pop star preferite ha dovuto dare un’altra notizia più triste.

Con un comunicato scritto, la Spears ha usato queste parole: “Con la nostra più profonda tristezza dobbiamo annunciare che abbiamo perso il nostro bimbo prematuramente nella gravidanza“. La cantante spiega che si rende conto che probabilmente avrebbero dovuto aspettare più avanti per comunicarlo, ma la gioia era talmente grande che non vedevano l’ora di darne l’annuncio. Un dramma che molte donne si trovano a vivere, come è successo ad una nota vip nostrana.

Ma con il solito ottimismo che la contraddistingue, Britney ha voluto concludere con un messaggio positivo: “Proveremo ad allargare la nostra bellissima famiglia“. Un tema delicato che tocca la sensibilità di tante che conoscono il dolore della perdita prematura di un bambino in gravidanza. Tantissimi sono i fan che si sono espressi per lei confermando ancora una volta il loro supporto e il loro affetto per la pop star.