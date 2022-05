Il tacchino cucinato in questo modo è imbattibile, che bontà!

Diamo l’addio alle fette di tacchino banali e insipide, con il tacchino caramellato possiamo battere la noia e meritarci gli applausi

Abbiamo delle fette di petto di tacchino che ci aspettano in frigo e non sappiamo come cucinarle. Passate solo in padella sono banali, impanate o a scaloppina ci hanno stufato, ma c’è la soluzione.

Si chiama petto di tacchino caramellato, un secondo piatto strepitoso

Una ricetta fantastica con un ingrediente segreto, lo zucchero di canna che aiuta a dare un colore e un sapore speciale alle nostre fettine

Petto di tacchino caramellato, il trucco per un risultato top

Battere leggermente le

non è solo per un’estetica migliore, ma serve anche ad avere una carne più morbida e pronta per la cottura in forno. Un segreto che possiamo usare anche per altre ricette.

Ingredienti:

8 fette di petto di tacchino

4 cucchiai di olio extravergine d’oliva

1 cucchiaio di zucchero di canna

1 cucchiaio di paprika dolce

timo

1 spicchio di aglio

sale q.b.

pepe q.b.

Preparazione:

Prendiamo le fette di tacchino ( ricetta del tacchino ripieno) e battiamole leggermente con il batticarne, coprendo le fette con della pellicola alimentare.

Poi e passiamo al condimento della carne. Prendiamo i petti di tacchino e massaggiamoli bene con l’olio extravergine. Quindi mettiamolo in un contenitore ermetico che abbia anche il coperchio e condiamoli con lo zucchero di canna, la paprika dolce, qualche foglia di timo, lo spicchio di aglio tritato finemente, un po’ di sale e una macinata di pepe fresco.

Facciamo attenzione che il condimento copra bene tutta la superficie delle fette di tacchino, poi chiudiamo con il coperchio e infiliamo in frigorifero per almeno 30 minuti.

Il tacchino deve cominciare a ‘cuocere’ con la sua marinatura che così si attaccherà bene alla carne.

Cominciamo a preriscaldare il forno a 190°. Passato il tempo dell’attesa, riprendiamo i petti di tacchino e appoggiamoli sulla base di una pirofila ben oliata sul fondo. La carne deve cuocere sempre a 190° per circa 20-25 minuti, dipende dalla potenza del forno.

Abbiamo comunque bisogno di una temperatura sufficientemente alta perché così lo zucchero sulla superficie della carne si caramellizzerà perfettamente, ma il tacchino rimarrà bello morbido all’interno.

Quando la carne è pronta, togliamo la pirofila dal forno e adagiamo i petti di tacchino caramellati al forno nel piatto di portata. A seconda delle stagioni possiamo servirli con del purè di patate, degli spinaci saltati in padella, dei broccoli, oppure delle verdure grigliate e condite con un filo d’olio 4e un po’ di prezzemolo.