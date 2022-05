Per uno stile ipnotico anni Settanta punta su queste idee colorate e cool

La primavera porta nuovi colori, l’estate anche ed aggiunge emozioni vibranti. Se a tutto ciò aggiungiamo outfit psichedelici, allegri e di qualità allora il gioco è fatto.

Per essere alla moda non è fondamentale indossare le creazioni che proporremo qui di seguito ma, di certo, aiuta.

Dopo il Coachella Festival e l’Eurovision Song Contest, scopriamo come essere artiste attraverso look allegri e femminili anni Settanta.

Abiti e completi psichedelici che emozionino. Ecco quali scegliere

Dalla pubblicità di H&M – la cui musica non riusciamo più a toglierci dalla testa – alle influencer che optano per capi coloratissimi ed accessori, come gli occhiali da sole, dalle lenti sfumate rosa, arancioni e blu, sono infinite le scelte che ci portano indietro nel tempo.

Il vestito corto con maniche svasate allacciato in vita con stampa marrone di Asos (32,99 euro sull’omonimo sito) è un classico che sarà perfetto per gli aperitivi con gli amici.

È di Liu Jo il pantalone in maglia a righe orizzontali coloratissimo e leggermente a zampa che si abbina al mini top con spalline sottili nella stessa lavorazione. In questo caso sono concessi zoccoli in legno, espadrillas monocromatiche e zeppe accennate in corda. Costano rispettivamente 155 euro e 89,27 euro.

La tuta intera di Zara in jacquard con dettaglio cut out è un must di stagione. Oltre a lasciare i fianchi scoperti, la schiena è protagonista ma attenzione perché, essendo nei toni del fucsia e dell’arancione, l’abbronzatura è d’obbligo. Anche chi non è una vera amante delle jumpsuit difficilmente resisterà a questo capo.Il prezzo è di soli 29,95 euro sul sito ufficiale del brand.

Se si vuol ottenere un vero look alla Austin Powers allora andrà valutata la proposta di Shein. Il vestito corto ed attillato ha l’iconica fantasia Tie Dye che tutte conosciamo. Le colorazioni fluo e le spalline sottilissime vi metteranno subito al centro dell’attenzione. Si trova in vendita a soli 6 euro.

Anche in questo caso il due pezzi può essere un’alternativa brillante al solito vestito in paillettes chic ma già visto e, soprattutto, già indossato. La voglia di sperimentare e lanciarsi in nuove avventure non deve mancare mai!

Silvia Zanchi