Ida Platano presto mamma? La foto fa sognare i fan di Uomini e Donne

Una foto avvistata nelle storie di Ida Platano lascia pensare alla gravidanza, i fan di Uomini e Donne sono in estasi: ecco la verità.

Nata in Sicilia nel 1981 la bellissima Ida Platano è diventata ormai una delle protagoniste assolute del Trono Over di Uomini e Donne. Abbiamo imparato a conoscerla proprio negli studi del programma di Maria De Filippi, dove tra altri e bassi continua a cercare l’amore. Oggi Ida è una hair stylist oltre che una seguitissima influencer.

Nel suo passato c’è stato già un matrimonio, a soli 18 anni quando era poco più di una ragazzina, si è sposata. La relazione è durata per 10 anni per poi concludersi. Nella vita della Platano poi anche la gioia della maternità: il piccolo Samuele è il vero amore della sua vita, nato da una frequentazione poi non proseguita. Ma lei ha voglia di trovare qualcuno che stia al suo fianco e decide di mettersi in gioco nel programma.

Ne nasce una relazione con Riccardo Guarnieri, che porterà entrambi anche a Temptation Island. Anche questa volta però, qualcosa va storto e la parrucchiera torna a Uomini e Donne nel 2020 provando nuovamente a credere nell’amore. Ancora alti e bassi per lei però, che in questi giorni è protagonista di un gossip su un possibile ritorno di fiamma proprio con l’ex. Per il momento ancora nessuna news in merito, ma nelle sue storie Instagram è apparsa una foto che ha fatto per un momento battere il cuore ai fan.

Il pancione di Sabrina Ghio inganna i follower, la dedica di Ida Platano

Proprio così, scorrendo le storie di Ida Platano pubblicate nelle ultime ore, una in particolare colpisce l’attenzione e fa palpitare per un attimo il cuore. Si tratta di uno splendido pancione rotondo, su cui l’hair stylist ha scritto una dolcissima dedica. “Un bambino è qualcosa che porti dentro di te per nove mesi, tra le tue braccia per tre anni, e nel tuo cuore fino al giorno in cui muori“.

Queste le parole di Ida, che poi aggiunge sulla foto anche la scritta “Incantata a guardare questa immagine“. In realtà però, il pancione che si vede è quello di Sabrina Ghio. L’ex allieva di Amici che partecipò come ballerina nel 2004, è stata poi anche un’amatissima tronista di Uomini e Donne. Il suo passato in amore però non è stato fortunatissimo. Sposata con Federico Manzolli nel 2008, ha poi avuto la gioia della prima maternità con Penelope.

La storia è finita lasciando poi spazio finalmente, tra vari alti e bassi, al vero amore. Ora la Ghio è felicemente insieme a Carlo Negri, da cui aspetta la sua seconda figlia. Il riferimento di Ida Platano era dunque proprio alla futura maternità di Sabrina Ghio ma, in effetti, sulle prime poteva destare qualche dubbio. Che la bella influencer protagonista del Trono Over stia sentendo di nuovo forte un desiderio di maternità?