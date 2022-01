Ricordate Sabrina Ghio ad Amici? Ecco com’è cambiata nel tempo

Sabrina Ghio è una giovane mamma e donna assolutamente bellissima, ma ricordate com’era ai tempi della scuola di Amici di Maria De Filippi?

Sabrina Ghio è oggi una giovane mamma e donna che i fan continuano a seguire su Instagram. La popolarità per lei è arrivata quando, giovanissima, entrò nella scuola di Amici di Maria De Filippi come ballerina. Sabrina ha partecipto alla terza edizione di Amici, nella stagione 2033-2004. Non vinse, ma riuscì a portare a casa il secondo posto piazzandosi alle spalle si un altro ballerino, Leon Cino.

Dopo l’avventura come allieva della scuola più famosa d’Italia, Sabrina ha continuato a lavorare nel mondo dello spettacolo senza trascurare la sua vita privata. Sabrina, infatti, è stata sposata co Federico Manzolli da cui ha avuto la figlia Penelope. Oggi, Sabrina è felicemente fidanzata con Carlo Negri da cui aspetta un figlio.

Sabrina Ghio: le foto ai tempi di Amici conquistano tutti

Sono passato diversi anni da quando Sabrina partecipò ad Amici, ma la sua bellezza non solo è rimasta intatta, ma secondo i fan è ancora più evidente. I capelli sono sempre lunghi e biondi così come i lineamenti del viso che oggi mostrano una giovane donna che ha percorso diversa strada per sentirsi serena e felice della propria vita.

Già quando era un’allieva di Amici, la Ghio faceva innamorare i fan del talent show che hanno poi continuato a seguirla sui social dove, oggi, condivide tante cose della propria vita professionale e privata.

Quella che vedete in foto è Sabrina Ghio ai tempi di Amici. Come potete vedere, nonostante fosse molto giovane, era molto simile alla donna di oggi. Con il tempo, il taglio dei capelli è cambiato, ma il colore no così come la passione per i capelli lunghi.

La bellezza, dunque, è un dono di madre natura per la Ghio che, incinta del secondo figlio, è ancora più bella. Su Instagram, per annunciare la gravidanza, Sabrina ha pubblicato un dolcissimo video scrivendo delle meravigliose parole.

“Quanto amore può contenere un cuore? Ma soprattutto quanto dolore c’è dietro ad un sorriso? Ecco ad oggi posso dire che i miei sorrisi in questi lunghi, interminabili e strazianti mesi hanno nascosto tanto dolore, tante paure e tante lacrime… solo io so quanto ho pianto in quei giorni e solo io so quanto pesavano quelle lacrime… quelle lacrime che oggi baciano il mio viso e mi fanno dire che tu sei la ragione per cui ho resistito, la ragione per cui ho affrontato tutto in silenzio, con rispetto e dignità, la ragione che mi ha spinta a crederci ancora”.