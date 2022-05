Anticipazioni Una Vita: Soledad in pericolo, Marcos non perdona

By

Una Vita anticipazioni della settimana. Tutto quello che accadrà da domenica 15 maggio a sabato 21 maggio 2022. Scopriamolo insieme!

La serie TV “Una Vita” è ambientata agli inizi del XX secolo, racconta le vicende delle famiglie e del loro gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita che verosimilmente possiamo considerare come Madrid.

Per chi si affaccia per la prima volta a questa soap iberica, possiamo dirvi che “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Pasaman, Álvarez Hermoso, Hidalgo Palacios, Bacialupe, Quesada, Olmedo.

Raccontando come le loro storie e le loro famiglie si intrecciano con intrighi, passioni e conflitti nel ricco palazzo signorile nel quartiere di Acacias.

Una Vita anticipazioni della settimana: ecco cosa accadrà

Nelle ultime puntate in onda su Canale 5 di Una Vita, si intensificherà sempre di più le vicende e la drammaticità di tutto quello che sta per succedere. In questa settimana ci focalizzeremo sul rapporto fra Soledad Lopez (Silvia Marty) e Marcos Bacialupe (Marcial Alvarez)e sul ruolo di Felipe Halvarez Hermoso (Marc Parejo) nelle vicende di Acacias.

Secondo le anticipazioni settimanali nelle prossime puntate italiane di Una Vita, grandi colpi di scena in arrivo per la stagione finale della soap iberica. In questa settimana di programmazione televisiva scopriremo nuovi dettagli, fondamentali per il quadro finale.

Secondo le rivelazioni dell’ispettore Mendez, Felipe Halvarez Hermoso scoprirà che Soledad ha ucciso Felicia, la moglie di Marcos Bacialupe. Non appena l’avvocato lo racconterà al Bacialupe, l’uomo sembrerà incredulo eppure ben presto capirà tutto e gliela farà di certo pagare.

Ma non è tutto. Nelle prossime puntate in onda su Canale 5 il capo del governo, Don Eduardo Dato, offrirà al giovane deputato Antonito l’opportunità di diventare ministro del lavoro. Il giovane Palacios dice ai parenti e alla moglie di mantenere il segreto fino a quando la notizia non sarà ufficiale, ma Carmen e Lolita raccontano dell’incontro a Bellita e Rosina.

Ancora problemi in casa Domiquez, infatti Josè Miguel discute nuovamente con il nipote Ignacio per il suo stile di vita. Il giovanotto infatti, oltre a studiare per diventare medico si è lasciato andare a vizi poco “puri”. Senza considerare che ha probabilmente messo incinta la domestica Alodia. Seducendola e andandosene.

Natalia Quesada invece, si troverà ancora in carcere. Accusata di spionaggio tedesco. Per sua fortuna, la giovane messicana, potrà contare sul supporto economico e affettivo di Genoveva Salmeron (Clara Garrido) che le andrà a fare visita. In questa occasione Natalia rivelerà all’amica di aver subito abusi da Marcos quando era piccola.