La Regina è tornata: da tantissimo tempo non si comportava così!

La Regina Elisabetta ha molti problemi di salute e sta saltando molti impegni pubblici ma, a quanto pare, c’è qualcosa a cui non rinuncia: le corse!

Come ormai tutti sanno, la Regina Elisabetta II d’Inghilterra è una grande appassionata ma anche una grande esperta di cavalli da corsa.

Tra le sue molte proprietà personali (che quindi non sono patrimonio della Corona e nemmeno patrimonio di Stato) c’è infatti una scuderia di cavalli da corsa che “produce” da decenni animali di razza purissima e grandi campioni.

La Regina non si limita a pagare qualcuno che badi ai cavalli, che li addestri e che li alleni: Sua Maestà ha sempre partecipato molto da vicino e in maniera molto attiva alla vita della sua scuderia, contribuendo in maniera significativa alla selezione e all’allevamento dei suoi animali.

Oltre a questo, la Regina ha sempre adorato assistere agli show di equitazione, soprattutto alle corse di cavalli (anche quando i suoi campioni non partecipano).

Le corse infatti sono una delle pochissime occasioni in cui Elisabetta II si lascia andare e manifesta apertamente le sue emozioni.

Si tratta di un comportamento che a quanto pare è comune a tutta la Famiglia Reale: anche William e Kate esultano sugli spalti, si abbracciano e gridano quando assistono alle partite di calcio!

Alle corse dei suoi cavalli la Regina torna “magicamente” in piena forma

Quando il Principe Filippo morì, all’inizio del 2021, molti pensarono che l’impatto emotivo della sua morte avrebbe pesato moltissimo sulla Regina, e così fu. Gradualmente Elisabetta è comparsa in pubblico sempre meno, lamentando tutti quegli acciacchi ai quali finora sembrava essere immune.

Fortunatamente però, quando si tratta di partecipare ad eventi che la divertono e la rendono felice non ci sono acciacchi che possano trattenerla.

Negli scorsi giorni Elisabetta si è mostrata al Royal Windsor Horse Show e ha preso parte negli spalti insieme a suo figlio minore Edoardo di Wessex e alla moglie Sophie.

Gli spettatori dell’evento sportivo sono stati così entusiasti di poter vedere Sua Maestà allegra e in salute che la Regina è stata accolta con una standing ovation e con un lunghissimo applauso.

Molto probabilmente i suoi sudditi erano anche molto sollevati all’idea che Elisabetta avesse deciso di non presentarsi all’evento insieme ad Andrea.

Il Principe infatti aveva avuto l’altissimo onore di accompagnare sua madre lungo la navata dell’Abbazia di Westminster durante la cerimonia di commemorazione a un anno dalla morte del Principe Filippo. All’epoca la scelta di Sua Maestà fu molto criticata, dando vita a una serie di polemiche che peggiorarono ulteriormente la posizione di Andrea all’interno della Royal Family.

Con la sua proverbiale capacità di ignorare completamente le chiacchiere e di andare dritta per la sua strada, la Regina Elisabetta sembra essersi divertita moltissimo al Royal Windsor Horse Show: è stata vista ridere, tifare, sbracciarsi energicamente e sorridere ai fantini.

La sua esperienza è stata anche coronata da una vittoria: il suo cavallo Balmoral Leia è stato nominato vincitore dell’evento Highland Class 64 e addirittura campione assoluto della manifestazione.

La Regina era raggiante quando ha ricevuto un piccolo premio e pare si sia trattenuta per più di un’ora alla manifestazione, chiacchierando con l’addestratrice in pensione Henrietta Knight, probabilmente una vecchia conoscenza di Sua Maestà.

Purtroppo anche se riesce a rimanere in piedi per un po’ e a percorrere brevi tragitti, Elisabetta si appoggia ancora al bastone, che a questo punto entrerà a far parte in maniera stabile del corredo di accessori di Sua Maestà. Elisabetta potrebbe farsi spingere sulla carrozzina, ma pare abbia giurato di non farsi mai vedere su quell’ “aggeggio infernale”. Anche sua sorella Margaret odiava la carrozzina dal profondo del cuore, ma fu costretta a passarvi gli ultimi anni della sua vita, con grande dolore della famiglia.

