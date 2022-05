Letizia Ortiz sceglie un look audace, ed è subito sotto gli occhi di tutti!

Letizia Ortiz di Spagna ha trovato un nuovo modo di far parlare di se, e come sempre attraverso il suo look! La regina consorte di Spagna per un’occasione formale ha deciso di mostrare attraverso l’abito gli addominali!

La regina consorte di Spagna Letizia Ortiz è amata da moltissimi grazia al suo fascino elegante e alla sua passione per il fashion. Indossa look sempre eleganti, femminili, che però mostrino le tendenze del momento. Riesce sempre a trovare il connubio giusto tra formalità e moda nei suoi look. Ma alle volte anche la regina di Spagna cade nell’errore di stile! Cos’è successo? Ha indossato l’abito sbagliato!

Le appartenenti delle royal family da sempre sono amate dalle fashion lovers perché ci regalano perle di stile e di eleganza. Abiti eleganti, femminili, abbinamenti delicati e gioielli preziosi. Insomma, tutte vorremmo indossare un look da royal.

Ma può capitare che anche l’appartenente della famiglia reale che più viene osannata come icona della moda possa sbagliare look.

Ed è successo proprio questo: Letizia Ortiz regina di Spagna ha indossato l’abito sbagliato durante la cerimonia sbagliata.

Leggiamo insieme tutti gli avvenimenti dietro alla gaffe di stile della regina di Spagna e scopriamo insieme il look!

Letizia di Spagna indossa un abito cut-out che le metteva in mostra gli addominali alla giornata mondiale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa!

Non è mai avvenuto che un personaggio della famiglia reale mostrasse gli addominali in una occasione formale. Letizia Ortiz ha fatto da apripista, e ha indossato proprio un abito cut-out!

Per la Giornata Mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa Letizia Ortiz regina consorte di Spagna ha indossato un abito che racchiude le novità della moda del 2022.

Nello specifico si è trattato di un abito del brand Valenciano Cayro, color fucsia, manica lunga, giro collo, lungo fino alle caviglie e tagli cut-out sui fianchi tenuti insieme da un anello. Costo dell’abito € 61,9.

In più la Regina di Spagna ha deciso di abbinare l’abito in questione con una scarpa con il tacco sling back color ciliegia e una borsa dello stesso colore, firmate Carolina Herrera.

Nell’insieme Letizia Ortiz era elegante, composta e femminile. Una vera regina della moda. Non vediamo l’ora che la regina faccia nuovamente parlare di se con il suo prossimo look! A proposito, Letizia Ortiz protagonista di un incidente fashion. Ecco cos’è accaduto!

Termina qui la guida di stile più fashion di sempre targata CheDonna che ha visto come protagonista Letiza Ortiz regina di Spagna e il suo abito cut-out!

Alla prossima guida di stile! Per non perderti tutte le novità in fatto di moda, società e molto altro!