Il nuovo accessorio di tendenza ti farà risplendere come non mai!

Il nuovo accessorio di tendenza è innovativo, divertente, e ti farà brillare come non mai! Scopriamo insieme in questa guida di stile targata CheDonna quale sarà l’accessorio di cui non potremo fare a meno per l’estate 2022!

Possiamo dirlo in maniera più che ufficiale: il 2022 è l’anno degli accessori. Chi più ne ha più ne metta è la frase chiave della tendenza per quest’anno in fatto di accessori, e se vuoi essere al passo con le mode devi scoprirne tutti i dettagli. Ad esempio, uno degli accessori novità del 2022 è innovativo, renderà i tuoi look più divertenti, e ti farà brillare come non mai! Quale? Scopriamolo insieme!

In molti pensano che gli accessori si possono evitare, che non facciano la differenza nei nostri look. Questo è il primo errore da non fare se vuoi essere una vera fashion lover.

Perché le tendenze in fatto di moda e accessori del 2022 parlano chiaro, e mostrano quanto siano importanti nei nostri outfit. Rendono il total look particolare, divertente, e con gli accessori giusti riusciamo ad inserire il nostro tocco personale anche all’outfit più semplice.

Ma ne esistono moltissimi in commercio, e non tutti gli accessori sono realmente di tendenza, quindi bisogna scegliere bene l’accessorio più giusto tra tutte le proposte.

Ad esempio, è diventato trendy da pochissimo tempo un particolare accessorio, che farà diventare i vostri look da semplice a wow. È divertente, innovativo e vi farà brillare come non mai. Quale?

Il nuovo accessorio di tendenza è il reggiseno brillantinato! Scopriamo insieme dove acquistarlo e come indossarlo!

Ilary Blasi lo ha indossato durante la conduzione di una puntata dell’Isola dei Famosi ed è subito diventato virale. Stiamo parlando del reggiseno in brillantini da indossare sopra al vostro look come fosse una collana. Vediamo subito dove acquistarlo e come abbinarlo.

Il nuovo accessorio di tendenza è, come abbiamo appena svelato, il reggiseno di brillantini. Consiste in una sorta di top che ha una forma simile a quella del reggiseno, composto da fasce di brillantini, che va indossato sopra alla maglia o camicia.

Ne esistono svariati modelli in commercio, ma pochi sono quelli veramente di tendenza.

Il primo è quello proposto da Zara, ossia un top fatto di fasce di brillantini che si incrociano formando un effetto scacchiera. Da indossare sopra la vostra camicia di cotone e t-shirt basica girocollo. Costo € 49,95.

Il secondo, invece, possiamo acquistarlo su SheIn, ed è un vero e proprio top a triangolo fatto di brillantini. Si può indossare sopra un tubino nero, oppure al mare come copricostume. Costo € 12,00.

Quello invece indossato da Ilary Blasi all’Isola dai famosi è del brand Loveme.foreva, è il modello Donna top gold Courage, ed ha un costo di € 160,00. A proposito, Le scarpe del momento sono queste, e non dovrai fartele sfuggire!

Anche per oggi termina qui la guida di stile più fashion di sempre, che ha visto come protagonista il nuovo accessorio di tendenza, il reggiseno top brillantinato.

Alla prossima guida di stile, per non perderti tutte le novità in fatto di fashion, società, e molto altro!