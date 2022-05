By

Anna Tatangelo sa sempre come stupire i suoi fan. Stavolta lo ha fatto con una mise decisamente sexy e appariscente! Ecco Anna Tatangelo in tuta super aderente e stivali.

La cantante Anna Tatangelo ama far parlare di sé, specialmente del suo corpo sempre perfetto nonostante il passare degli anni. La bella cantante ed ex di Gigi D’Alessio ha recentemente stupito tutti indossando una tutina aderente che ha sicuramente fatto strabuzzare gli occhi a moltissimi suoi ammiratori. Siete curiosi di vederla? Preparatevi a restare sbalorditi e meravigliati!

Anna Tatangelo è una delle cantanti più voga del momento, famosa per la sua lunga e travagliata storia d’amore con il cantante napoletano Gigi D’Alessio (con il quale ha vissuto molti alti e bassi). Sembrava che Anna fosse finalmente riuscita a mettere una pietra sopra la sua storia con D’Alessio, avendo instaurato una relazione con il rapper Livio Cori. Secondo recenti dichiarazioni fatte dal rapper, la rottura sarebbe stata causata dall’eccessiva fama della Tatangelo. Nonostante le varie vicissitudini della vita privata, Anna sa sempre come attirare l’attenzione dei fan con look davvero ispirati. L’ultimo che ha indossato ne è la prova.

Anna Tatangelo stupisce tutti indossando tuta aderente e stivali

Da vera femme fatale, Anna Tatangelo non ha deluso i fan mostrandosi in pubblico con una mise decisamente provocante che ha messo in luce il suo fisico asciutto e snello.

Immortalata mentre passeggiava per strada, Anna ha voluto attirare l’attenzione di tutti sul suo corpo assolutamente perfetto indossando una super aderente jumpsuit azzurra leggermente aperta sui fianchi che ha messo in evidenza le sue gambe toniche e il suo ventre piattissimo. Anna ha poi deciso di abbinare il tutto con un paio di anfibi a gamba lunga e degli occhiali da sole che non nascondevano certo, però, la sua identità.

Confonderla con altre persone, infatti, è davvero impossibile. D’altronde Anna è pur sempre una delle cantanti più amate e riconoscibili in assoluto e la sua bellezza è da sempre ammirata dal Nord al Sud Italia. Che sia proprio questo il motivo per cui ogni uomo che incontra lungo il suo cammino sembra impossibilitato a starle accanto? Sarà, quel che è certo è che la diva della canzone italiana sa certamente come non farsi dimenticare! Vi ricordate com’era Anna a inizio carriera? Un vero splendore!