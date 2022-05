Le scarpe del momento sono queste, e non dovrai fartele sfuggire!

Sai quali sono le scarpe più in voga del momento? La cosa è certa: non potrai fartele sfuggire! Oggi su questa guida di stile targata CheDonna scopriamo insieme qual è il modello di scarpa più trendy del momento e perché tutte le vogliono!

Anno dopo anno scopriamo che la moda ha una particolare attenzione verso il passato, prendendo spunto qua e la dalle tendenze passate. Questo è proprio il caso del nostro protagonista di stile, che è stato un simbolo di artigianalità e di cultura nel passato, ma che adesso equivale alla tendenza più IN del momento. Di cosa stiamo parlando? Del modello di scarpa più amato dalle icone della moda. Quale? Scopriamolo insieme!

Le collezioni dei brand di lusso più famosi sono colme di questa particolare tipologia di scarpa. Si può indossare con gli abiti, i jeans, i pantaloni flare. Insomma con tutto ed è adatta a svariate occasioni. È considerata da chi la indossa una delle scarpe più comode in assoluto.

Ma esiste una scarpa che comprenda tutte queste caratteristiche strabilianti? Si, ed è lo zoccolo!

Chiamato nella moda clogs, lo zoccolo in legno è ufficialmente il modello di scarpa che sta impazzando sul web e nella moda street-style.

È la scarpa da avere in assoluto per essere al passo con le tendenze del 2022.

Ma come indossarla? E quale scegliere? Rispondiamo insieme a queste domande su questa guida di stile targata CheDonna!

Lo zoccolo olandese è ufficialmente tra le scarpe del momento! Come indossarlo? E quale modello scegliere?

Per clogs si intende il modello di scarpa che possiede tomaia in pelle e suola in legno. Proveniente dalla tradizionale scarpa olandese, le clogs sono diventate di tendenza, facendo impazzire tutte le amanti del fashion! Da scegliere chiusa in inverno e sabot in primavera!

Entriamo subito nel vivo di questa guida di stile targata CheDonna e vediamo come indossare le nostre amate clogs:

jeans dritto in gamba e corto in caviglia : non c’è niente di meglio di un outfit primaverile composto da t-shirt basica, jeans dritto a vita alta corto in caviglia e il sabot zoccolo! Un look casual ma sofisticato, perfetto per una giornata normale, per chi non vuole rinunciare ne allo stile e ne alla comodità.

: non c’è niente di meglio di un outfit primaverile composto da t-shirt basica, jeans dritto a vita alta corto in caviglia e il sabot zoccolo! Un look casual ma sofisticato, perfetto per una giornata normale, per chi non vuole rinunciare ne allo stile e ne alla comodità. pantalone culotte : per pantalone culotte si intende quel particolare modello che si compone di una vita alta e di una gamba larga corta sotto al polpaccio. Questo modello di pantalone si accosta perfettamente alla scarpa clogs. Da chiudere con una giacca taglio blazer nera e una blusa a fantasia bianca e nera. Look casual chic perfetto anche per una giornata di lavoro.

: per pantalone culotte si intende quel particolare modello che si compone di una vita alta e di una gamba larga corta sotto al polpaccio. Questo modello di pantalone si accosta perfettamente alla scarpa clogs. Da chiudere con una giacca taglio blazer nera e una blusa a fantasia bianca e nera. Look casual chic perfetto anche per una giornata di lavoro. abito maxi: ultimo ma non per importanza è il look realizzabile con un maxi abito lungo e ampio e clogs. Da chiudere con una borsa di paglia da portare a mano, ed è pronto l’outfit chic da passeggiata sul lungo mare. A proposito, la camicia è l’elemento chic della primavera, ma evita questi errori di stile!

Anche per oggi termina qui la guida di stile più trendy di sempre, quella targata CheDonna che ha visto come protagoniste le scarpe più in voga del momento: le clogs!

Alla prossima guida di stile, per rimanere aggiornate sempre su tutte le novità in fatto di fashion, e non solo!