Flora Canto sceglie una tuta nera in attesa del grande giorno. Copiamola!

Con il compagno Enrico Brignano fa parte di una delle coppie più belle e simpatiche del mondo dello spettacolo italiano. Flora Canto risplende nel non colore per antonomasia.

Si diverte con i follower nel mostrarsi con abiti da sogno per il suo giorno più bello. Flora Canto presto convolerà a nozze con Enrico Brignano con il quale ha due figli stupendi: Martina e Niccolò.

Oggi vediamo il suo outfit casual postato su Instagram, in attesa di scoprire quello del tanto atteso matrimonio.

La tuta intera di Flora Canto è un passe-partout anche a maggio

La jumpsuit rientra di diritto tra i capi “salva serata”. I motivi sono svariati ma i principali, come sappiamo, hanno una rilevanza pazzesca.

Innanzitutto è il capo perfetto per quando si hanno le proprie cose (sì, quei giorni del mese), se ci si sente – o si è – fuori forma camuffa alla grande gonfiori e rotolini e non serve “passare al volo” dall’estetista per la ceretta d’emergenza perché le gambe restano coperte.

Taglio a trapezio, un misto tra lo sportivo ed il casual chic, lo stile della tuta in jersey firmata Norma Kamali si fa riconoscere. I pantaloni leggermente a zampa con spacco anteriore rientrano a pieno tra le tendenze dell’ultimo anno. Scontata del 10%, si trova a 175 euro su MyTheresa.

Scollo ad anello e tessuto più leggero per Femme Luxe (47,99 euro su Asos) che propone una tuta da da sfoggiare con sandali altissimi a listini sottili ed accessori a catena grossa (dorata o argentata).

Maniche lunghe e zip sul busto a contrasto che richiama le catene morbide a cintura per la proposta di Tally Weijl. Adatta ad una fresca notte in discoteca come ad un avventuroso, nonché glamorous, giro in moto. Costa 29,99 euro.

Schiena scoperta invece per l’idea anni Novanta di H&M, accattivante con dettaglio cut out sui fianchi ed a soli 33,99 euro. In questo caso anche un sandalo flat andrà bene ma dipende sempre dal proprio mood e dall’occasione. Scegliere poi una giacca con revers come quella di Flora è l’ideale ma con il caldo ormai definitivamente arrivato meglio evitare forzature.

Con Aurora Ramazzotti abbiamo visto il valore del verde e l’eleganza anche sulle più giovani, con Flora

Silvia Zanchi