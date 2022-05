Harry non taglierà mai del tutto i ponti con la Regina e non c’entra l’affetto

Secondo molti commentatori britannici il Principe Harry non taglierà mai i contatti con la Regina Elisabetta, ma si tratterebbe di una scelta egoista.

In più di un’occasione, soprattutto di recente, il Principe Harry ha voluto ricordare e sottolineare il suo profondissimo legame con la Regina Elisabetta. Sembra che l’affetto nei confronti di sua nonna sia quindi l’unico ponte rimasto tra Harry e la Royal Family nel suo complesso.

A fare scalpore, per esempio, è stata una recentissima quanto scandalosa affermazione del Duca di Sussex in merito al suo incontro con la Regina a Windsor.

Harry ha infatti dichiarato alla stampa di aver voluto incontrare la nonna per essere sicuro che fosse “circondata dalle persone giuste”.

Con questa affermazione Harry ha implicitamente fatto capire che il Principe Carlo e il Principe William – diretti collaboratori della Regina perché eredi al trono – non sono “le persone giuste”.

Cosa voleva dire?

Ecco perché il Principe Harry non farà mai a meno della Regina Elisebetta

Secondo coloro che sono sempre stati a favore del Principe Harry e della sua scelta di lasciare la Royal Family, le sue parole erano dettate dall’affetto.

Harry avrebbe voluto sincerarsi che sua nonna avesse accanto persone che fossero in grado di soddisfare tutte le sue necessità materiali ma anche quelle emotive.

Secondo i malpensanti, invece, Harry ha soltanto fatto una dichiarazione senza alcun senso per attirare l’attenzione dei media.

Della frase di Harry infatti si è parlato tantissimo, anche a livello internazionale, e molti giudizi non sono stati affatto positivi.

Ciò che sconvolge l’opinione pubblica è infatti la scelta di Harry di allontanarsi dalla Famiglia Reale continuando apertamente a criticarla anche nei momenti più delicati della sua storia.

Per fare soltanto un esempio che vale più di qualunque altro: Harry e Meghan hanno accettato di far uscire la loro famosissima intervista a Oprah Winfrey nel momento in cui il Principe Filippo era in ospedale e si temeva per la sua vita.

Se Harry avesse davvero voluto prendersi cura di sua nonna, in un momento così delicato, avrebbe dovuto evitare di rendere pubblico un filmato in cui lui e sua moglie accusavano pubblicamente la Famiglia Reale di razzismo e di mancato sostegno psicologico nei confronti di Meghan.

Eppure, nonostante tutte le volte in cui ha dichiarato che la vita di palazzo era insostenibile e che la sua famiglia era fredda e distante, Harry torna di tanto in tanto a Corte, quando gli fa comodo.

È tornato per l’inaugurazione della statua di Lady Diana (anche se le cose non sono andate benissimo) ed è tornato a Windsor proprio nel periodo in cui doveva far pubblicità ai suoi Invictus Games. Inoltre lo ha fatto con una troupe di Netflix al seguito, quindi quando si trovava letteralmente sotto gli occhi delle cineprese e poteva mostrare di essere ancora “con un piede dentro la corte”.

Ecco allora perché, secondo alcuni, il Principe Harry non taglierà mai i ponti con la Regina Elisabetta (l’unica che, a quanto pare, gli tenderà sempre una mano): senza la Famiglia Reale, il Principe non avrebbe poi molto da dire (e da dare) al resto del mondo.

Ti sei persa le ultime notizie sulla Famiglia Reale? Qui trovi tutti gli articoli sui Royals di Chedonna.it! Rimani informata!