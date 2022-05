Guendalina Tavassi: via dall’Isola dei Famosi 2022, cos’è successo

Guendalina Tavassi via dall’Isola dei Famosi 2022 a poche ore dalla nuova puntata: ecco cos’è successo alla naufraga.

Guendalina Tavassi è indubbiamente una grande protagonista dell’Isola dei Famosi 2022. Schietta, diretta e senza filtri, sin dal suo arrivo in Honduras con il fratello Edoardo ha creato numerose dinamiche prima litigando con Estefania e poi con Laura Maddaloni. Tra le donne ha instaurato un legame con Carmen Russo con cui trascorre parte del suo tempo.

Guendalina è la naufraga che cerca di dare consigli a Carmen che sta affrontando l’avventura sull’Isola con il figlio Alessandro Iannoni. Nelle scorse ore, però, Guendalina ha dovuto abbandonare l’Isola scatenando la preoccupazione dei fans. Cos’è successo esattamente all’ex gieffina?

Guendalina Tavassi, problemi fisici all’Isola dei Famosi 2022: controlli medici

Sono diversi i naufraghi che hanno già dovuto allontanarsi momentaneamente dall’Isola dei Famosi 2022 per problemi fisici e sottoporsi a dei controlli medici. Negli scorsi giorni, Blind è stato sottoposto ad una serie di controlli medici e ha dovuto saltare la scorsa puntata dell’Isola. Dopo Blind, anche Guendalina ha avuto dei problemi fisici ed è stata portata in infermeria per una serie di controlli.

“Blind e Guendalina Tavassi sono momentaneamente assenti per accertamenti medici”, è stato il comunicato che la produzione ha mandato in onda durante il daytime informando i fan sull’accaduto. Anche Federico Perna, il fidanzato di Guendalina, ha rassicurato tutti sui social: “Sono stato avvisato ma nulla di grave. Speriamo che tra qualche giorno si riprenda”.

In Honduras, Guendalina sta sfoggiando tutta la sua bellezza che, nel corso del tempo, è diventata sempre più evidente come mostra una foto del 2009, ma anche il carattere forte e diretto che ha sfoggiato nella casa del Grande Fratello Vip e nelle precedente edizione dell’Isola.

Con il fratello Edoardo è tra i preferiti del pubblico e le sue quotazioni per arrivare in finale si alzano sempre di più. In Honduras, inoltre, ha ricevuto una bellissima sorpresa incontrando e abbracciando il fidanzato Federico che è volato dall’altra parte del mondo per stringere nuovamente la fidanzata con cui, tuttavia, prima dell’arrivo in Honduras, ha potuto parlare dallo studio dove Ilary Blasi ha dato vita a simpatici siparietti tra i due.