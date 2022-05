Amici 21, Maria De Filippi non resta indifferente: il gesto manda in tilt i fan

Ad Amici 21, Maria De Filippi non è restata indifferente e ha subito agito per limitare i danni. I fan sono andati in tilt dal suo gesto.

Amici 21 si è rivelato un vero e proprio successo, senza nulla da invidiare all’edizione precedente che ha visto trionfare la ballerina Giulia Stabile. Questa domenica però si eleggerà il nuovo vincitore ed a contendersi il primo posto ci sono ben sei aspiranti artisti, tra cui: Luigi, Alex, Sissi, Michele, Albe e Serena.

Per la prima volta, infatti, la finale sarà composta da così tanti concorrenti e almeno per il momento non si sa come sarà strutturata l’ultima puntata di quest’anno, ma prima che questo momento arrivi, la padrona di casa Maria De Filippi è corsa ai ripari cercando di limitare i danni prima della fine di quest’anno.

Il gesto della conduttrice ha emozionato il pubblico della rete, che non è potuto restare indifferente di fronte a quanto mostrato durante lo scorso appuntamento del daytime di Amici 21.

Il gesto di Maria De Filippi emoziona il pubblico di Amici 21

Maria De Filippi nelle scorse settimane aveva radunato tutti i concorrenti rimasti di Amici 21, dove è saltato fuori il dramma dell’ex concorrente, rivelando loro che il pubblico della rete era rimasto profondamente dispiaciuto che l’amicizia nata tra Luigi ed Alex fosse arrivata al capolinea in quanto un tempo erano molto legati ma a causa dei guanti di sfida e delle continue incomprensioni hanno preferito mettere una pietra sul loro rapporto.

Di fronte a questa confessione inaspettata, i due concorrenti sono rimasti senza parole in quanto tutto si sarebbero aspettati tranne che Maria parlasse loro dell’amicizia giunta al capolinea. La conduttrice, infatti, nei giorni a venire, ha deciso di approfondire l’argomento e ha chiesto loro di raggiungere la stanza blu in modo tale da poter provare ad avere un confronto.

Luigi ed Alex ad Amici 21 hanno ammesso di esserci rimasti male per come il loro rapporto si è evoluto in quanto continuano a provare una certa stima l’uno nei confronti dell’altro. Tant’è che hanno ammesso di avere anche dei pezzi preferiti l’uno dell’altra e parlando con l’aiuto della padrona di casa hanno convenuto che la cosa migliore era provare a riappacificarsi in modo tale da concludere quest’esperienza nel migliore dei modi senza portarsi indietro inutili rimpianti.

Alex e Luigi hanno fatto piace ad Amici prima della finale e questo gesto ha mandato in tilt gli utenti della rete che hanno visto i loro beniamini tornare legati come lo erano all’inizio di quest’esperienza iniziata durante le prima settimane di settembre e che domenica giungerà alla fine eleggendo il vincitore di questa ventunesima edizione del talent show.

Secondo alcuni, infatti, sono proprio i due cantanti, che ora sono di nuovo in ottimi rapporti, a contendersi la vittoria finale, ma per scoprirlo non ci resta che seguire il programma.