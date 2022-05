Raffaella Fico, mossa a sorpresa: dopo il GF Vip svela il suo segreto così!

Dopo la partecipazione all’ultimo GF Vip un periodo lontano dai social, ora Raffaella Fico torna ed è più in forma che mai.

Uno dei personaggi più amati della tv degli ultimi tempi, il suo nome è inevitabilmente legato al Grande Fratello perché proprio nel reality show ha visto i suoi esordi nel 2008. Un vero trampolino di lancio per la showgirl, che poi proseguì con alcune esperienze nel cinema e nella tv.

Come dimenticare poi il celebre calendario del 2009 per Max? Gli anni Duemila videro un vero e proprio esplodere di questa moda e Raffaella Fico ne fu una delle protagoniste, visto che da subito venne riconosciuta come un simbolo di sensualità spiccata. Nella sua vita privata diversi flirt le sono stati attribuiti, come quello con Cristiano Ronaldo che, stando ai gossip sarebbe durata ben undici mesi. La più nota storia d’amore, però, è sicuramente quella con Mario Balotelli.

Dopo un periodo di controversie conosciute anche dal pubblico, il calciatore riconobbe come sua figlia la piccola Pia, nata nel 2012. Una vita da mamma spumeggiante per la Fico, che negli ultimi mesi ha scelto di tornare a ripetere l’esperienza del reality show, mettendo i piedi nuovamente nella casa del GF, questa volta da “Vip”.

Raffaella torna a infiammare il web, allenamenti esplosivi in palestra e aggiornamenti social

Nella casa più spiata d’Italia, nonostante si sia raccontata la sua storia, Raffaella Fico non è stata compresa proprio da tutti. Il suo carattere forte e determinato è stato sicuramente apprezzato da alcuni coinquilini, ma altri le sono andati contro sollevando diversi battibecchi. Dopo l’uscita dal GF Vip, la showgirl è stata per un po’ assente dai social, ma ultimamente sta tornando ad accendere i riflettori su di sè.

Il suo profilo Instagram è seguito attualmente da 674 mila follower attivissimi, che attendono con ansia i suoi aggiornamenti. Scorrendo la sua pagina troviamo qualche scatto professionale, tratto dai suoi shooting più belli, ma per la bella Raffaella non mancano anche tantissime collaborazioni. Molti brand la scelgono come loro testimonial per promuovere prodotti di beauty e di moda e, di recente, la Fico ha partecipato anche al Cosmoprof insieme ad un’azienda di profumeria.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Raffaele Grimaldi (@raph_imp_)

Negli ultimi giorni la splendida mamma di Pia è più attiva che mai e ha sorpreso i suoi follower con un meraviglioso scatto. In primo piano, l’ex gieffina è più radiosa che mai, con un viso perfetto ed un make-up naturale, incorniciata dai suoi famosi riccioli scuri. Nell’ultimo post, invece, la Fico torna a infiammare il web col video di un suo allenamento svelando, così, il segreto della sua forma fisica assolutamente perfetta. Mentre si dedica al suoi workout (molto faticoso a quanto pare!) ci mostra un fisico scolpito da far invidia.