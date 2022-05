Utilizzare una crema mani è inutile? Ecco tutti i benefici che ti perdi

Utilizzare la crema mani sembra un gioco da ragazzi, ma sai come trarne i maggiori benefici? Scopriamolo insieme.

Forse stai trascurando un po’ troppo le tue mani o magari non gli stai dando la cura dovuta. Però dobbiamo rivelarti una dura verità.

Le tue mani invecchiano quanto il tuo viso. Proprio così. Se questo non ti fa venir voglia di dare più cura e attenzione alle tue mani, non sappiamo cosa potrebbe farlo.

Una crema mani specifica ti darà più benefici di qualsiasi altra

Prova a pensare quante volte utilizzi le mani in un solo giorno. Ci scrivi, ci mangi… Insomma ci fai praticamente tutto. E magari hai uno scaffale pieno di creme idratanti, lozioni per il corpo e sieri vari, ma nulla per le tue mani.

Dobbiamo rivelarti però che queste ultime sono esposte ugualmente ai raggi UV, che le fanno invecchiare più velocemente. Inoltre, lavarsi le mani costantemente o ogni ora o due può rendere la pelle più secca e privarla degli oli naturali. Tutto questo si ripercuote sulla salute delle mani. Per tutti questi motivi, ti suggeriamo di prenderti maggiormente cura delle tue mani.

Ecco tutto quello che devi sapere sull’applicazione della crema per le mani e i benefici che offre. Ricorda che ogni volta che ti lavi le mani, devi applicare una crema per le mani o una crema idratante perché diventano secche e disidratate ogni volta che le lavi. Quindi, prima di uscire di casa, applica la crema e seguila con la protezione solare. Fai la stessa cosa anche prima di andare a letto, perché la tua pelle si ripara durante la notte, il che significa che riparerà i primi segni di invecchiamento.

Proprio come si applica una lozione o una crema idratante, basta spremere un po’ di crema per le mani sul dorso della mano e strofinarci il dorso dell’altra mano. La parte superiore della mano è l’area che si asciuga più velocemente perché la pelle è sottile. Inoltre, i raggi UV attaccano maggiormente la pelle della parte superiore delle mani rispetto a quella dei palmi. Perciò, assicurati di non trascurare questa zona. Perché usi una crema idratante ogni giorno? Per nutrire la pelle e renderla più elastica, giusto? Questo è esattamente il motivo per cui dovresti includere nella tua routine di cura della pelle una crema per le mani, e portarla con te quando esci, applicandola possibilmente ogni due ore.

L’applicazione di una crema per le mani non solo proteggerà la tua pelle dall’esposizione al sole, ma ne aumenterà i livelli di idratazione della tua pelle, oltre a prevenirne l’invecchiamento precoce. Infatti, sono proprio raggi del sole che causano lo scurimento della pelle e la pigmentazione sulle mani.