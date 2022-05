Anticipazioni Una Vita: favola d’amore per Alodia, il sogno si avvera?

Una Vita anticipazioni. La favola d’amore si sta avverando. Per Alodia Exposito arriva il lieto fine. Ecco cosa succederà!

La serie TV “Una Vita” è ambientata agli inizi del XX secolo, racconta le vicende delle famiglie e del loro gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita che verosimilmente possiamo considerare come Madrid.

Per chi si affaccia per la prima volta a questa soap iberica, possiamo dirvi che “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Pasaman, Álvarez Hermoso, Hidalgo Palacios, Bacialupe, Quesada, Olmedo.

Raccontando come le loro storie e le loro famiglie si intrecciano con intrighi, passioni e conflitti nel ricco palazzo signorile nel quartiere di Acacias.

Una Vita anticipazioni: Alodia sempre più vicina a coronare il suo sogno

Sta per arrivare il finale della stagione e della serie di Una Vita. Oggi ci concentreremo sulle vicende che interesseranno la domestica Alodia Exposito e il suo rapporto travagliato con l’aspirante medico Ignacio Quiroga.

Secondo le anticipazioni settimanali nelle prossime puntate italiane di Una Vita, grandi colpi di scena in arrivo per la stagione finale della soap iberica.

Gli spoiler provenienti dalla Spagna ci anticipano cosa accadrà ai nostri amati personaggi della soap e in questo articolo ci concentreremo su quello che succederà nella vita della domestica Alodia Exposito. Come ben sapete, la domestica aspetta un bambino dal nipote di Bellita Dal Campo.

La giovane sta infatti vivendo un periodo difficile perché dopo averlo rivelato a Bellita e Josè Miguel, il giovane Ignacio farà perdere del tutto le sue tracce, il padre le aveva fatto una proposta di matrimonio con un giovane del suo paese di origine e troppe medicine la stavano facendo rischiare di morire. Insomma, un periodo estremamente difficile per la giovane domestica.

Finché ad un certo punto Ignacio decide di far rientro ad Acacias. Il nipote di Bellita rientrerà su invito di Josè Miguel e scoprirà in questa occasione di stare per diventare padre, seppur continuerà ad essere dell’idea di non volersi prendere alcuna responsabilità.

Alla fine, il caso vuole che la figlia e il genero di Bellita rientrino dall’argentina. In questa occasione Ignacio parlerà con il cugino Emilio Pasamar, che lo convincerà ad assumersi tutte le responsabilità. Detto, fatto: alla fine Ignacio si presenterà davanti ad Alodia e tutta la famiglia Dominguez e chiederà alla giovane di diventare sua moglie. Una dolce occasione in cui, l’aspirante medico preciserà di essere innamorato della Exposito e di voler altri figli insieme a lei qualora si rivelasse un falso allarme.