Anticipazioni Beautiful: colpo di scena dopo la morte di Finn?

Anticipazioni Beautiful dall’America. Inaspettato colpo di scena dopo la morte di Finn. Il dettaglio che potrebbe cambiare tutto…

La soap opera che ci accompagna dal lontano 1990, quando è approdata per la prima volta in Italia, Beautiful torna a sorprenderci con nuove importanti anticipazioni e rivelazioni.

Con le nostre anticipazioni scoprirete novità e spoiler per le puntate in onda in Italia, su Canale 5 e anche trame, vicende e avvenimenti direttamente dalla madrepatria, l’America. Negli Usa infatti la programmazione della soap opera è un anno avanti e questo ci permette di scoprire con largo anticipo le storie dei nostri personaggi preferiti (e odiati).

Oggi vogliamo parlarvi delle anticipazioni di Beautiful sulle nuove puntate in onda in America.

Beautiful anticipazioni USA: il colpo di scena su Finn, può cambiare tutto!

Nelle prossime puntate in onda in America, Beautiful ci riserberà grosse sorprese. Soprattutto perché un piccolo dettaglio potrebbe cambiare tutta la narrazione. Ecco cosa succederà!

Le prossime puntate di Beautiful in onda in America, ci segnalano una grandissima novità che potrebbe ribaltare totalmente la situazione. Ci eravamo lasciati con una Steffy Forrester ricoverata in ospedale a seguito di un aggressione di Sheila Carter e la donna aveva perso la memoria. Inoltre avevamo assistito alla morte del giovane Finn.

Dopo che la madre biologia Sheila Carter gli ha sparato accidentalmente, non si è più visto niente del giovane medico facendo presagire la sua dipartita. Dopo che Sheila ha sparato a Finn e Steffy in un vicoletto è scappata via lasciando i due corpi in un vicoletto. Fortuna vuole che Deacon Sharpe si trovi nei paraggi e lanci l’allarme per salvare le due giovani vite. Ma per il giovane medico non c’è più nulla da fare.

Uno scenario altamente drammatico con risvolti preoccupanti sulle vite dei nostri Forrester. Ma arriva un’indiscrezione pronunciata dalla madre adottiva del ragazzo. Infatti in ospedale per accertarsi della situazione di salute di Steffy, Li Finnegan incontra Sheila Carter. Le due donne hanno una discussione pungente al cui seguito Li esclama: ”Te l’ho detto, mi sto prendendo cura di Finn ora, come ho sempre fatto“. che cosa vorrà dire? Finn si trova forse ancora in vita?