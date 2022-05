Isola dei Famosi, la coppia pronta a dividersi: il verdetto non mente

All’Isola dei Famosi la coppia è pronta a dividersi. Il verdetto del pubblico della rete non mente e conferma ogni dubbio degli altri naufraghi.

L’Isola dei Famosi è pronta a tornare sul piccolo schermo degli italiani per l’ultimo appuntamento in diretta di questa settimana con Ilary Blasi e i suoi fedeli opinionisti, Nicola Savino e Vladmir Luxuria, in suo soccorso. Senza dimenticare il fondamentale contribuito dell’inviato di quest’anno, Alvin.

Questa sera non sarà tutto rose e fiori in quanto uno dei naufraghi probabilmente dovrà abbandonare l’Isola principale e i concorrenti a rischio, dopo le ultime nomination, sono ben 3. I naufraghi che potrebbero non proseguire con il loro percorso in Honduras sono Clemente Russo, Nicolas Vaporidis e Nick dei Cugini di campagna. Chi di loro riuscirà ad avere la meglio e chi dovrà raggiungere Playa Esgamada?

Per saperlo non ci resta che attendere la puntata di questa sera, ma la curiosità è troppa per poter aspettare e così abbiamo chiesto ai nostri fedeli sostenitori di votare, lanciando un sondaggio sui nostri canali social in merito al televoto dell’Isola dei Famosi e i risultati non si sono fatti attendere e abbiamo il risultato degli utenti della rete.

Sondaggio Isola dei Famosi: il web affonda la coppia

Il televoto dell’Isola dei Famosi è ancora aperto e sarà questa sera Ilary Blasi, che ha stupito tutti con il suo ultimo look, ma noi possiamo anticiparvi che cosa ne pensano gli utenti della rete su chi dovrebbe abbandonare il programma e chi dovrebbe continuare a restare all’interno del programma. Prima però ci sono alcune importanti specificazioni da dover fare.

La prima è che questo sondaggio è stato con l’unico scopo di intrattenere gli utenti della rete e non vuole in alcun modo influenzare la loro opinione in merito ai personaggi o programmi trattati. Inoltre, questo come abbiamo ribadito più volte durante il corso di questo articolo, si tratta di un sondaggio e non ha alcuna valenza ai fini del programma. L’unico televoto valido è quello lanciato dalla conduttrice in puntata lunedì scorso.

La classifica in base a chi debba eliminare o restare nel programma è stata stilata in base alla percentuale di voti ricevuta ed in fondo a questo articolo trovate le informazioni necessarie. Chiariti questi importanti aspetti, possiamo proseguire rivelando la classifica del televoto.

All’ultimo posto troviamo Clemente Russo. Qualora il pugile dovrebbe realmente lasciare il programma si andrebbe a dividere per la seconda volta con sua moglie Laura Maddoloni, in quanto entrambi hanno già perso un televoto in passato. Chi può dormire sogni tranquilli è il cantante dei Cugini di Campagna Nick che si classifica al secondo posto, mentre al primo troviamo la nemesi di Clemente, Nicolas Vaporidis che ha ottenuto il maggior numero di preferenze in questo televoto social.