Ilary Blasi lancia una nuova moda, e questa volta riguarda l’accessorio!

Ilary Blasi è una delle conduttrici TV più seguite e amate del momento. Non solo per il suo modo di essere, semplice e trasparente, ma soprattutto per il suo stile di abbigliamento! Il suo look è diventato tendenza, soprattutto l’accessorio!

Il mondo della televisione, del cinema e dei social media ci mostra personaggi famosi che fanno a gara per accaparrarsi lo stile più di tendenza. C’è chi ci prova, indossando look forzati e che non gli appartengono. C’è, invece, chi lo stile lo possiede innato. Ilary Blasi è una delle conduttrici TV più amate del momento. Sicuramente per il suo modo di essere, semplice e divertente, che arriva ai telespettatori in maniera trasparente. In più, Ilary Blasi è seguitissima e amata anche per i suoi look! Uno degli accessori che ha indossato è diventato subito virale, diventando l’accessorio più richiesto del momento!

La conduttrice romana Ilary Blasi sta ottenendo molti successi con il programma Mediaset L’Isola dei famosi. Lo share è alto e tutti aspettano la puntata per vedere cosa sarà accaduto tra i naufraghi e le prove che dovranno superare.

Ma c’è un altro motivo per cui molte di noi amanti del fashion non vedono l’ora che arrivi la puntata del reality: per scoprire quale look avrà indossato Ilary Blasi.

Uno dei meriti va sicuramente agli stylist, che realizzano con cura ogni dettaglio dell’outfit della conduttrice. Ma il merito più importante va proprio a Ilary Blasi, che riesce con semplicità ad indossare anche gli outfit più particolari e a rimanere se stessa.

Ad esempio il web è letteralmente impazzito dopo che la conduttrice ha indossato un accessorio. Quale? Scopriamolo insieme!

Ilary Blasi lancia una nuova moda in fatto di accessori: la fascia per capelli tempestata di brillanti!

Le nuove tendenze in fatto di accessori non lasciano dubbi: gli accessori per capelli sono quelli che andranno per la maggiore. Ma quali scegliere? E come indossarli? Scopriamolo insieme!

Ilary Blasi durante la conduzione del programma L’Isola dei Famosi ha indossato per ben due volte un determinato accessorio: la fascia brillantinata per capelli.

Consiste in una sorta di collana per capelli che mostra una zona, quella che andrà sopra la cute, con delle fasce di brillantini. In questo modo sembrerà di indossare una corona di tempestata di diamanti!

L’accessorio in questione è della linea FOREVA e il modello indossato da Ilary Blasi è il Vittoria Headband silver white Nude skin, ed ha un costo di € 80.

Ma la verità è che questo tipo di accessorio è stato già visto sui social media, soprattutto grazie a tutti gli influencer che hanno partecipato al festival americano Coachella, in cui hanno indossato i look più trendy e stravaganti.

Ne esistono tanti in commercio, dai più semplici ai più elaborati. Sta a noi scegliere quello che fa al caso nostro. E la cosa positiva di questo accessorio è che può essere indossato in molte occasioni: sia per arricchire il nostro look da invitata ad una cerimonia, sia per l’uscita a cena con le amiche. E perché no, quest’estate al mare ad accessoriare il nostro total outfit da spiaggia.

La cosa è certa: la fascia per capelli indossata da Ilary Blasi è decisamente l’accessorio del momento, e per questo motivo non possiamo farcela sfuggire! A proposito, sai qual è l’accessorio che non può mancare nei tuoi look? Il cerchietto!

Anche per oggi termina qui la guida di stile più fashion di sempre, quella targata CheDonna che ha visto come protagonista Ilary Blasi e il suo accessorio per capelli!

