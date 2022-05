Se ami almeno un personaggio della tv, potresti soffrire di questa sindrome

Ti è mai capitato di amare un personaggio della tv? Si chiama internet boyfriend sindrome e potresti soffrirne anche tu.

Amare è qualcosa di meraviglioso e si tratta di un sentimento così esplosivo e avvolgente che può coinvolgere chiunque. Si può amare un compagno, degli amici a cui si tiene tanto, il proprio amico a quattro zampe e la propria famiglia. Se si parla di amore romantico, però, le possibilità si estendono a qualcosa che spesso è difficile da spiegare.

Un tipo di amore di cui si parla molto spesso negli ultimi tempi e, ad esempio, quello che si può provare per personaggi inesistenti. Da quelli dei romanzi a quelli della tv, se si parla di innamoramento si può davvero arrivare a provare qualcosa di unico. Qualcosa che ha il nome di internet boyfriend sindrome.

Soffri anche tu dell’internet boyfriend sindrome? Ecco di cosa si tratta

Quando si parla di internet boyfriend sindrome si intende quell’amore platonico che si prova per un personaggio della tv. Negli ultimi tempi, si è tornato a parlare di questo fenomeno per via di Bridgerton e del successo avuto in particolar modo dai protagonisti maschili delle prime due stagioni. Un fenomeno che tutte abbiamo provato almeno una volta nella vita e che se un tempo non aveva un nome specifico, oggi lo ha finalmente ottenuto.

Questa particolare sindrome, è ovviamente facile da riconoscere e può nascondere alcune insidie. Se da un lato provare un sentimento romantico verso qualcuno può far sentire vivi e avvicinare all’amore senza rischi, dall’altro c’è il pericolo di iniziare a vivere un’illusione. Ciò può portare ad isolarsi e a sfuggire dalla possibilità di incontrare l’amore vero. Situazioni che possono portare ad episodi depressivi anche gravi e che per questo è importante riconoscere.

Se si parla di amore platonico, quindi, è indispensabile poter contare su una razionalità in grado di aiutare a discernere tra il sentimento che ogni tanto può essere piacevole provare e il rischio di viverlo per sfuggire da altro. Se in alcuni casi, provarlo può aiutare a capire di cosa si ha bisogno sentimentalmente parlando, dall’altro è importante prendere ciò che di buono può esserci e concentrarsi sulla vita reale.

E tutto rendendosi conto che nella realtà non si può sperare di trovare quanto si idealizza in film, romanzi o serie tv. E tutto perché un amore idealizzato è destinato a rimanere tale, con i suoi pregi e con i suoi difetti. Difetti che rientrano tra i limiti come, ad esempio, quello di non poterlo vivere sul serio.