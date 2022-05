Beautiful anticipazioni: altro che Bill, nuovo amore per Katie

Anticipazioni Beautiful dall’America. Katie ha un nuovo amore e non c’entra nulla Bill Spencer. Ecco chi è

La soap opera che ci accompagna dal lontano 1990, quando è approdata per la prima volta in Italia, Beautiful torna a sorprenderci con nuove importanti anticipazioni e rivelazioni.

Con le nostre anticipazioni scoprirete novità e spoiler per le puntate in onda in Italia, su Canale 5 e anche trame, vicende e avvenimenti direttamente dalla madrepatria, l’America. Negli Usa infatti la programmazione della soap opera è un anno avanti e questo ci permette di scoprire con largo anticipo le storie dei nostri personaggi preferiti (e odiati).

Oggi vogliamo parlarvi delle anticipazioni di Beautiful sulle nuove puntate in onda in America.

Beautiful anticipazioni USA: nuovo amore per Katie Logan

Nelle prossime puntate in onda in America, Beautiful ci riserberà grosse sorprese. Ma soprattutto scopriremo il nuovo amore di Katie Logan, altro che Bill Spencer…

Le prossime puntate di Beautiful in onda in America, rivelano grandi cambiamenti nell’aria per i nostri amati personaggi. Soprattutto per Katie Logan! La sorella di Brooke e Donna, stanca dei repentini tradimenti del marito Bill Spencer deciderà di svoltare pagina e cambiare la sua vita!

Secondo le nuove anticipazioni nelle prossime puntate italiane vedremo proprio questi avvenimenti che si sono verificati un anno fa in America. Katie si troverà incerta di fronte al nuovo terribile tradimento del marito con la sorella Brooke. La Logan, infatti, non riesce a perdonare lo Spencer, perché l’ha fatta soffrire più di una volta con la sua ossessione per la sorella.

Infatti, Katie inizia chiaramente a capire che non può più riporre fiducia nel marito e spesso si ritrova a scambiare qualche chiacchera con il giovane e affascinante Carter. L’avvocato, grazie al suo charme riesce a catalizzare tutta l’attenzione di Katie e tra una parola e una consolazione inizia a renderla felice.

Se avete seguito le nostre anticipazioni saprete per certo che anche il Walton non sta passando un bel periodo a causa della fine della relazione con Quinn Forrester. Così giorno dopo giorno nasce un feeling inspiegabile fra i due che può portare all’arrivo di una nuova love story.